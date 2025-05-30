Этот визит знаменует собой исторический момент в наших отношениях — Премьер-министр Италии

— Я очень рада находиться сегодня в Астане и принимать участие в этом важнейшем мероприятии, организованном Президентом Токаевым и Правительством Казахстана. Сегодня начинается мой первый официальный визит в Казахстан в качестве председателя Совета министров Республики Италии. Но я не считаю его лишь протокольным. Мы хотим придать этой поездке статус укрепления формирующихся связей и финансирования стратегического сотрудничества с правительством Казахстана, — заявила глава итальянского правительства, поблагодарив лидеров государств Центральной Азии за содействие в проведении саммита «Центральная Азия — Италия», который пройдет сегодня в Астане.