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    11:34, 30 Май 2025 | GMT +5

    Этот визит знаменует собой исторический момент в наших отношениях — Премьер-министр Италии

    Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, принявшая участие во втором дне пленарной сессии Международного форума Астана вместе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, отметила значимость своего визита в Астану, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Джорджа Мелони
    Фото: Акорда

    — Я очень рада находиться сегодня в Астане и принимать участие в этом важнейшем мероприятии, организованном Президентом Токаевым и Правительством Казахстана. Сегодня начинается мой первый официальный визит в Казахстан в качестве председателя Совета министров Республики Италии. Но я не считаю его лишь протокольным. Мы хотим придать этой поездке статус укрепления формирующихся связей и финансирования стратегического сотрудничества с правительством Казахстана, — заявила глава итальянского правительства, поблагодарив лидеров государств Центральной Азии за содействие в проведении саммита «Центральная Азия — Италия», который пройдет сегодня в Астане. 

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Форум Джорджа Мелони Политика Визит премьер-министра Италии Международные отношения Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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