Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Руанды Полем Кагаме в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.
Ранее сообщалось, что в рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.
Президент Руанды также примет участие в международном форуме Астана (AIF 2025), который состоится 29–30 мая в столице.
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