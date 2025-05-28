Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что в рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

Президент Руанды также примет участие в международном форуме Астана (AIF 2025), который состоится 29–30 мая в столице.

Чем известна эта африканская республика и какие взаимоотношения у Казахстана с Руандой — в материале аналитического обозревателя Kazinform.