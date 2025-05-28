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    10:38, 28 Май 2025 | GMT +5

    Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Руанды Полем Кагаме в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.

    Ранее сообщалось, что в рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

    Президент Руанды также примет участие в международном форуме Астана (AIF 2025), который состоится 29–30 мая в столице.

    Чем известна эта африканская республика и какие взаимоотношения у Казахстана с Руандой — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Акорда Казахстан Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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