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    18:34, 28 Май 2025 | GMT +5

    Разведка меди в Казахстане откроет новые перспективы для мировой добычи

    Глава государства принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберта Фридланда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd.
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки металлов.

    Президент был проинформирован о начале масштабных геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане. Ivanhoe Mines ранее заявила о выделении 18,7 млн долларов на изучение недр на данном участке с увеличением инвестиций до 115 млн долларов в течение последующих четырех лет.

    Глава государства принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd.
    Фото: Акорда

    Роберт Фридланд сообщил, что в ходе реализации данного проекта планируется применить передовые аэрогеофизические технологии и цифровой анализ данных. По его словам, реализация проекта, являющегося одним из крупнейших в истории разведки меди в Казахстане, открывает новые перспективы для мировой добычи меди.

    Глава государства принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd.
    Фото: Акорда

    Ранее Глава государства провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Недры земли Полезные ископаемые
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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