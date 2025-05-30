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    20:47, 29 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства и Премьер-министр Италии провели короткую беседу в аэропорту Астаны

    Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета Министров Италии Джорджа Мелони провели короткую беседу в столичном аэропорту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства и Премьер-министр Италии провели короткую беседу в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда

    — Для нас большая честь принимать Вас с визитом в Казахстане. Уверен, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса нашим двусторонним отношениям. Италия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в Европе, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Он также напомнил, что вчера и сегодня в Астане состоялся бизнес-форум с участием многочисленных итальянских предпринимателей.

    — Мы высоко ценим Ваше содействие в развитии деловых связей между нашими странами, — сказал Президент.

    Джорджа Мелони отметила, что очень рада впервые посетить Казахстан.

    — Как Вы сказали, между нашими странами сложились очень хорошие отношения, но всегда есть возможность добиться большего. Мы рассматриваем Казахстан в качестве очень важного партнера Италии и всей Европы. Кроме того, в настоящее время центральноазиатский регион приобрел стратегическое значение. Благодарю Вас за организацию первого саммита «Италия — Центральная Азия» на уровне глав государств. Думаю, что этот саммит может стать историческим в наших отношениях с регионом. В это непростое время нам очень важно укреплять сотрудничество на всех уровнях, — сказала Премьер-министр.

    Напомним, что предшествовал прибытию главы итальянского правительства международный форум Italy–Kazakhstan Supply Chain Forum. В нем участвовало около 300 заинтересованных компаний из двух стран для обсуждения вопросов логистики, торговли, индустриальных проектов и развития цепочек поставок между Казахстаном и Италией.

    О том, что будет в повестке переговоров завтра, 30 мая, читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Италия Казахстан Аэропорт Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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