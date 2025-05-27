Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства

Согласно данным Министерства энергетики, отопительный сезон 2024–2025 годов прошел стабильно и без серьезных аварий. В этом периоде теплоснабжение обеспечивали 13 313 км тепловых сетей со средним износом 52%.

С сентября 2024 года Министерство осуществляет мониторинг и контроль прохождения отопительного сезона в соответствии с новым Законом «О теплоэнергетике». В его ведении находятся централизованные системы теплоснабжения, включая котельные и тепловые сети. Также министерство наделено функциями межотраслевой координации и регулирования в этой сфере.

В рамках подготовки к прошедшему сезону проведены реконструкция и капитальный ремонт 248 км тепловых сетей. По словам вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, это позволило снизить средний износ с 54% до 52%.

Кроме того, по поручению Главы государства реализуются меры по модернизации энергетической инфраструктуры и развитию зеленой энергетики. За сезон был проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин, что позволило снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27% (с 1 070 до 782 случаев), а случаи несоблюдения температурного графика — на 67% (с 215 до 65).

По итогам работы изменилась ситуация на 12 теплоэлектроцентралях: девять ТЭЦ вышли из «красной» зоны в «желтую», еще три — из «желтой» в «зеленую». Теперь в «красной» зоне остаются 10 ТЭЦ (было 19), в «желтой» — 17 (было 11), в «зеленой» — 10 (было 7). В их числе — Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции. Особое внимание уделялось работе ТОО «МАЭК», теплосетям Актау, а также ТЭЦ в Степногорске и Темиртау.

В 2024 году введено 771 МВт новых мощностей, в том числе восстановленный блок Экибастузской ГРЭС-1 (500 МВт), новая турбина на Атырауской ТЭЦ (65 МВт), модернизированный котел в Жезказгане (+43 МВт) и проекты ВИЭ на 163,35 МВт.

Министерство энергетики также пересмотрело предельные тарифы на электрическую энергию и увеличило годовой лимит возвратных инвестиций. Благодаря этим мерам объем финансирования ремонтных работ увеличен на 44% и достиг 327 млрд тенге.

В рамках подготовки к следующему отопительному периоду, согласно графику, запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На сегодня уже начаты работы на 3 энергоблоках, 12 котлах и 4 турбинах.

Для обеспечения стабильной подачи тепла Правительство усилило контроль: теперь персональную ответственность несут заместители акимов регионов и городов республиканского значения.

Усилена административная ответственность: