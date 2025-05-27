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    08:00, 27 Май 2025 | GMT +5

    Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства

    На повестке очередного заседания Правительства — итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к следующему, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Для ремонта ТЭЦ Кызылорды Правительство выделило более 2,5 млрд тенге
    Фото: primeminister.kz

    Согласно данным Министерства энергетики, отопительный сезон 2024–2025 годов прошел стабильно и без серьезных аварий. В этом периоде теплоснабжение обеспечивали 13 313 км тепловых сетей со средним износом 52%.

    С сентября 2024 года Министерство осуществляет мониторинг и контроль прохождения отопительного сезона в соответствии с новым Законом «О теплоэнергетике». В его ведении находятся централизованные системы теплоснабжения, включая котельные и тепловые сети. Также министерство наделено функциями межотраслевой координации и регулирования в этой сфере.

    В рамках подготовки к прошедшему сезону проведены реконструкция и капитальный ремонт 248 км тепловых сетей. По словам вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, это позволило снизить средний износ с 54% до 52%.

    Кроме того, по поручению Главы государства реализуются меры по модернизации энергетической инфраструктуры и развитию зеленой энергетики. За сезон был проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин, что позволило снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27% (с 1 070 до 782 случаев), а случаи несоблюдения температурного графика — на 67% (с 215 до 65).

    По итогам работы изменилась ситуация на 12 теплоэлектроцентралях: девять ТЭЦ вышли из «красной» зоны в «желтую», еще три — из «желтой» в «зеленую». Теперь в «красной» зоне остаются 10 ТЭЦ (было 19), в «желтой» — 17 (было 11), в «зеленой» — 10 (было 7). В их числе — Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции. Особое внимание уделялось работе ТОО «МАЭК», теплосетям Актау, а также ТЭЦ в Степногорске и Темиртау.

    В 2024 году введено 771 МВт новых мощностей, в том числе восстановленный блок Экибастузской ГРЭС-1 (500 МВт), новая турбина на Атырауской ТЭЦ (65 МВт), модернизированный котел в Жезказгане (+43 МВт) и проекты ВИЭ на 163,35 МВт.

    Министерство энергетики также пересмотрело предельные тарифы на электрическую энергию и увеличило годовой лимит возвратных инвестиций. Благодаря этим мерам объем финансирования ремонтных работ увеличен на 44% и достиг 327 млрд тенге.

    В рамках подготовки к следующему отопительному периоду, согласно графику, запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На сегодня уже начаты работы на 3 энергоблоках, 12 котлах и 4 турбинах.

    Для обеспечения стабильной подачи тепла Правительство усилило контроль: теперь персональную ответственность несут заместители акимов регионов и городов республиканского значения.

    Усилена административная ответственность:

    • за срыв ремонтных работ — 50 МРП;
    • несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период — 1 000 МРП;
    • несвоевременное получение паспорта готовности — увеличение с 300 МРП до 1 500 МРП.
    Теги:
    Отопительный сезон Правительство РК Отопление
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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