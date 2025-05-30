Италия готова бесплатно открыть Центр реставрации в Нацмузее Казахстана

— Сегодня мы констатируем, что отдельных больших реставрационных центров, профессиональных у нас нет и это осуществляется частными организациями. Поэтому, чтобы закрыть этот пробел и недоработку, мы ведем переговоры и есть конкретные договоренности о том, что наши итальянские коллеги будут помогать нам в создании Реставрационного центра на базе Национального музея, — сообщила Аида Балаева.

По ее словам, Италия готова предоставить необходимые технологии и оборудование на бесплатной основе. Кроме того, эксперты обучат казахстанских специалистов по разным направлениям реставрационных работ.

— Это реставрация камнем, железа, реставрация тканей, картин, то есть то, что у нас не поставлено на уровне. Конечно, есть реставрационные отделы в наших крупных музеях, что нельзя сказать о региональных музеях. Поэтому вот то, что будет создано на базе Нацмузея будет работать на всю республику. Просто не каждый музей может располагать финансовыми средствами, которые требуют частные. А при Нацмузее Реставрационный центр, естественно, будет это делать уже по хорошей, нормальной цене или же бесплатно. Все зависит от наших форм собственности музеев. Есть частные музеи, есть государственные. Однозначно государственные музеи мы будем делать бесплатно, потому что сохранение наследия — это наша общая задача и наш поколенческий долг, — добавила министр.

Напомним, в декабре прошлого года министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с итальянской делегацией в составе директора Центрального института реставрации Министерства культуры Италии Олива Луиджи, посла Италии в РК Альберти Марко, а также представителей культурных и образовательных учреждений Италии.