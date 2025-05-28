Жибек Кулымбетова стала шестикратной чемпионкой Азии по джиу-джитсу

Турнир объединил более 700 спортсменов из 27 стран континента и проводился среди взрослых и юниоров. На пути к финалу Жибек уверенно одолела соперниц из Иордании, Сингапура, Южной Кореи, а в решающей схватке взяла верх над представительницей арабской страны.

— Эту победу я посвящаю родной стране — всему казахскому народу, — отметила спортсменка.

По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 21 золотую, 27 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Президент Ассоциации джиу-джитсу Казахстана Куат Сагиев поздравил команду с отличным выступлением, подчеркнув, что этот успех стал результатом системной подготовки, дисциплины и качественных сборов.

Фото: Asian championship

Жибек Кулымбетова — обладательница пурпурного пояса, выступающая в весовой категории до 48 кг. Спортсменка представляет академию имени Самата Рамазанова из Алматы. До этого она становилась чемпионкой Азии в 2022 году в Абу-Даби (AJP) и Ташкенте (AIGA), в 2023 году в Астане (UWW) и в 2024 году в Абу-Даби (IJJF). Жибек также является 11-кратной чемпионкой мира по джиу-джитсу и грэпплингу.

На азиатском первенстве в Аммане вместе с ней награду в копилку команды принес и ее товарищ по академии — Владимир Ермошкин, став бронзовым призером турнира.