Закон об ИИ, аномальная жара и громкие суды — чем запомнилась неделя в Казахстане

Главное с Президентом: дипломатия, инвестиции и внутренние вызовы

Неделя в Астане ознаменовалась официальным визитом Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил высокого гостя в Акорде. Стороны провели переговоры в узком и расширенном форматах, по итогам которых подписано более 20 соглашений на сумму около 5 млрд долларов.

Фото: Акорда

Казахстан и ОАЭ обменялись документами о сотрудничестве. Страны укрепляют стратегическое партнёрство в таких направлениях, как возобновляемая энергетика, цифровая трансформация, транспорт и логистика, финансы, агропромышленный сектор и развитие умных городов.

В ходе визита Президент и Наследный принц посетили бизнес-форум «Казахстан — ОАЭ», где были представлены совместные проекты и состоялось подписание ряда коммерческих соглашений, включая инвестиции в строительство сахарного завода, развитие морских портов, цифровую инфраструктуру и запуск дата-центра в Астане.

Кроме того, стороны заявили о ратификации соглашения по реализации проекта крупной ветровой электростанции в Жамбылской области.

Программа визита также включала посещение Международного финансового центра «Астана», где высокие гости ознакомились с деятельностью Комитета по регулированию финансовых услуг, суда МФЦА, арбитражного центра и возможностями биржи AIX.

Наследному принцу рассказали и о школьной программе цифрового образования в лицее имени шейха Халифы бен Заида.

Особый интерес у делегации вызвала выставка «Этноаул», где были представлены традиционные ремёсла и элементы казахской культуры.

Внутренняя повестка недели была отмечена заседанием Совета Безопасности РК, посвященным развитию транспортно-логистической отрасли.

В присутствии министра транспорта Марата Карабаева и руководителей профильных ведомств Глава государства указал на наличие системных проблем: недостаточную пропускную способность на границах, неудовлетворительное состояние пунктов перехода, отставание по срокам реализации ключевых инфраструктурных транзитных проектов. Особое внимание Президент уделил вопросу насыщения рынка авиатопливом и развитию «зелёных коридоров». По итогам совещания Марату Карабаеву был объявлен выговор. Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки принять действенные меры и добиться ощутимых результатов в улучшении логистики и транзитного потенциала страны.

Также на неделе состоялся ряд двусторонних встреч Президента. В Акорде Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна.

Обсуждены пути расширения казахско-армянского сотрудничества, вопросы межпарламентского диалога и региональной стабильности. Армянская сторона поблагодарила Казахстан за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов на приёме у Президента представил данные о росте прибыли группы на 39% и завершении инфраструктурных проектов. В числе ближайших задач — запуск опреснительного завода, нового газопровода, контейнерного хаба и производства компонентов для ветроустановок. Завершены сделки по передаче Tele2 и Qazaq Air стратегическим инвесторам. Глава государства поручил укрепить инвестиционные связи с глобальными фондами и обеспечить эффективную реализацию нацпроектов.

Кроме того, на этой неделе Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Отан» известному государственному и общественному деятелю Куанышу Султанову. Президент отметил его выдающийся вклад в становление независимого Казахстана, развитие парламентаризма и укрепление внешнеполитических связей страны.

Правительство: посевная, стандарты и стабилизация цен

В уходящие 7 дней в центре внимания Правительства оказались вопросы продовольственной безопасности, снабжения фермеров дизтопливом, а также ценовая политика и региональное развитие.

Фото: Правительство

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил завершить посевную кампанию в срок и усилить поддержку сельхозпроизводителей. Финансирование аграриев, по его словам, увеличено, при этом особое внимание — цифровизации АПК и водосбережению. Также Премьер поручил акиматам вести еженедельный мониторинг по отгрузкам льготного дизеля. Цена на ГСМ для аграриев составит 254 тенге за литр — на 20% ниже розничной.

На весенние-полевые работы потребность составляет 400,9 тыс. тонн дизтоплива.

Отдельно обсуждалась борьба с саранчой.

В этом году на химобработки планируется направить более 7 млрд тенге, задействовать 443 опрыскивающие машины, 46 дронов, сверхлегкую авиацию и 4,6 тыс. специалистов. Минсельхоз расширил возможности аграриев по компенсации затрат — теперь субсидируются 25% от стоимости агродронов и опрыскивателей.

Премьер также, после критики Президента на заседании Совета безопасности, провёл совещание по ускоренной модернизации НПЗ, обеспечению рынка авиатопливом и повышению эффективности «зелёных коридоров».

Обсуждалось внедрение механизма транзита грузов без таможенного досмотра, развитие внешних терминалов и сокращение сроков реализации инфраструктурных проектов, в том числе модернизации КПП.

Продолжилась и реализация инициативы по выравниванию качества жизни в регионах.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев представил Систему региональных стандартов — набор из 12 направлений, по которым будут оценивать инфраструктурную обеспеченность от сёл до мегаполисов. Наибольшие диспропорции сейчас — в Улытау и области Абай. Именно такие регионы получат приоритет в финансировании.

Не остались без внимания и цены на продукты. Ситуацию с подорожанием картофеля в межсезонье Минсельхоз объяснил повышенным экспортом и ажиотажным спросом. В ответ планируется увеличить производство в организованных хозяйствах. Что касается молодого картофеля, его высокая цена, по словам вице-министра, связана с технологией выращивания под плёнкой и спросом на премиальную продукцию — этот сегмент не подлежит регулированию.

Мажилис: закон об ИИ, гражданская защита и предложения по детям

На неделе депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект об искусственном интеллекте — первый в Казахстане системный документ в этой сфере.

Закон регулирует ключевые аспекты развития и применения ИИ, включая вопросы безопасности, этики и прав граждан. Документом предусмотрен запрет на использование ИИ без согласия человека для воздействия на поведение, анализа эмоций, социальной оценки (скоринга) и распознавания лиц в режиме реального времени, за исключением разрешённых законом случаев.

Кроме того, запрещается создание дипфейков и других материалов, нарушающих законодательство.

Системы ИИ будут классифицироваться по уровню риска, от минимального до высокого. Последние будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Закон устанавливает права пользователей — от защиты данных до возможности оспаривать автоматические решения, а также обязанности разработчиков. Отдельно обсуждается введение уголовной ответственности за распространение дипфейков.

В рамках цифровой повестки Министерство цифрового развития опровергло сообщения в СМИ и социальных сетях о запрете использования ChatGPT в Казахстане. Но при работе с конфиденциальными данными ведомство предупреждает о потенциальных рисках. И напоминает, что в стране развивают и внедряют отечественные ИИ-инструменты. В госструктурах функционирует Национальная платформа ИИ, включающая переводчики, помощников и языковую модель на основе защищённой архитектуры.

Также на этой неделе депутаты приняли во втором чтении закон по вопросам гражданской защиты. В документ включён целый ряд мер: возвращение государственного пожарного контроля при приёмке объектов с массовым пребыванием людей, расширение полномочий инспекторов, возобновление проверки шахт и опасных производств без ограничений по Кодексу. Закон вводит компенсации и надбавки для сотрудников служб ЧС, предусматривает жилищные выплаты. Принята концепция создания республиканского штаба для ликвидации крупных ЧС, а также начата модернизация системы сейсмологического мониторинга.

Продолжилось обсуждение и новых законов. Мажилис презентовал проект закона о профилактике правонарушений.

Документ усиливает роль акиматов и маслихатов в работе с уязвимыми группами, увеличивает число субъектов профилактики, расширяет межведомственное взаимодействие и даёт право местным властям координировать меры превенции. Нацдоклад о результатах будет ежегодно направляться Президенту.

Сенат же вернул на доработку законопроект «Об аквакультуре» — для уточнения норм по налогам, реестрам и запретам.

Также в Мажилисе прозвучала инициатива сделать 1 июня — День защиты детей — государственным праздником.

По мнению депутата Кенжегула Сейтжана, это подчеркнёт стратегическое значение защиты прав ребёнка и укрепит семейные ценности в обществе.

Погода недели: жара до +44, штормы и пожароопасность

Жаркая и местами экстремальная погода стала одной из самых обсуждаемых тем этой недели.

Фото: pixabay

Синоптики зафиксировали температурные рекорды — в южных и центральных регионах столбики термометров поднимались до +44 °C. Волна жары накрыла практически всю страну, вызвав массовые штормовые предупреждения и чрезвычайную пожарную опасность сразу в нескольких областях. По информации «Казгидромета», вынос теплых воздушных масс из Ирана спровоцировал сильную жару на юге, в центре и даже на севере страны. В Алматы, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях температура достигала +40…+44 градусов. В Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской и Улытауской областях — до +38 °C.

Министерство экологии предупредило о рисках засухи в мае. По словам Ерлана Нысанбаева, она может охватить юг Костанайской, юго-запад Западно-Казахстанской, Мангистаускую, а также части Кызылординской, Абайской, Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской областей.

Из-за сложной метеообстановки были введены штормовые предупреждения в 14–15 регионах страны. На большей части территории сохраняется высокая, а в отдельных районах — чрезвычайная пожарная опасность. Департамент ЧС Алматы выпустил обращение к жителям с призывом соблюдать меры безопасности, особенно при отдыхе на природе и использовании электроприборов. К концу недели синоптики спрогнозировали снижение температуры и возвращение дождей. В период с 17 по 19 мая ожидается прохождение фронтальных разделов, что приведёт к грозам, шквалам и граду в большинстве областей.

Земля раздора: как участок у ТРЦ «Керуен» стал поводом для разбирательств

В Астане вновь в центре внимания оказался земельный участок возле ТРЦ «Керуен».

Его история вызвала широкий резонанс как в городском маслихате, так и в социальных сетях. Поводом стало обсуждение выкупа земли, проданной в 2023 году на аукционе за 176 млн тенге. Теперь этот же участок, по неподтверждённой информации, планируется выкупить за 1 миллиард. Депутаты возмущены: зачем продавать, чтобы спустя несколько месяцев забирать обратно?

На внеочередной сессии маслихата депутат Аскар Смагулов заявил о возможных нарушениях и потребовал проверки законности сделки. Он усомнился в логике принятия решений и отметил, что участок уже вернули в госсобственность в 2022 году как неосвоенный, а затем снова продали, теперь с перспективой выкупа по многократно завышенной цене.

Первый замакима столицы Нурлан Нуркенов объяснил: на момент проведения аукциона окончательного решения по судьбе участка не было. Акимат опасался, что новый собственник может построить здесь ночной клуб или иной объект, не соответствующий общественным ожиданиям. Поэтому, по словам чиновника, и было принято решение о размещении сквера. Нуркенов признал, что ситуация «выглядит неоднозначно» и поручил провести разбирательство.

Тем временем акимат заявил, что не имеет отношения к продаже участка — торги проводило не городское руководство, а уполномоченные структуры Министерства сельского хозяйства. Более того, по данным акимата, в 2024 году был инициирован процесс изъятия земли для госнужд, а сумма компенсации будет определяться независимой оценкой. О «миллиарде» речь не идет, заверили чиновники. Деньги на выкуп в бюджет текущего года не заложены. История еще не завершена. Подозрения в использовании инсайдерской информации и «серых схемах» только подогревают общественное внимание к делу.

Громкие суды недели

Судебная повестка на этой неделе охватила несколько резонансных дел — от жестокого убийства школьника в Талдыкоргане до экстрадиции фигуранта хищений на строительстве LRT. Некоторые процессы только начинаются, другие близки к развязке, но каждый из них вызвал широкий общественный отклик.

Фото: freepik

Суд по делу Шерзата Болата: версии подсудимых расходятся

На этой неделе в Талдыкоргане продолжился один из самых резонансных процессов — дело об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. На скамье подсудимых — девять человек, включая одного несовершеннолетнего. Обвинения включают преднамеренное убийство, хулиганство и укрывательство преступления.

Показания в суде дали сразу несколько фигурантов, были продемонстрированы шокирующие кадры избиения. Но и после этого Дархан Аскентай заявил, что участия в драке не принимал, а, наоборот, пытался разнять. И, по его наблюдению, дядя Шерзата — Нурканат Гаипбаев — дважды выстрелил из ружья. Второй подсудимый Нурбол Токтаубаев рассказал, что приехал по звонку Дархана Аскентая, которого якобы избили у магазина. По словам подсудимого, он хотел решить конфликт мирно, но продавец Каржаубай Нурымов угрожал ножом, а потом выбежал с ружьем. Также он уверяет, что не говорил фразу «Я хуторской», и не знал, что Шерзату 16 лет. Вину не признал, но сказал, что бил Нурканата Гаипбаева, дядю погибшего, считая свои действия «правильными», так как тот стрелял в них. От предыдущих показаний он отказался, отметив, что давал их под давлением.

Третий подсудимый Азамат Токтаубаев утверждал, что не знал о конфликте до поездки к магазину и не трогал ни Каржаубая, ни его брата или сына. И подчеркнул, что на видеозаписи, снятой очевидцем из Талгара, его нет. Единственное, в чём он сознался — нарушил пробацию. Несовершеннолетний Думан Ыскак поделился, что просто был за рулем, по просьбе Нурбола. И не сообщил о преступлении в полицию из-за страха. Нуркияс Ильясов подтвердил, что ударил Нурканата прикладом ружья, опасаясь, что тот выстрелит ему в спину. Утверждает, что не бил Шерзата. Шынгыс Белгожаев признался, что участвовал в драке, но, по его словам, не осознал, что бил именно Шерзата, пока не увидел видео. Он пояснил, что взял нож с собой для самозащиты после слов Нурбола о мужчине с ножом у магазина. Также заявил о давлении в полиции: на него якобы надевали пакет на голову. Равиль Сакиев в своих показаниях упомянул, что Абзал Шынасыл признался в наличии ножа, который мог стать орудием преступления.

Адвокаты просили вернуть дело прокурору из-за нарушений, связанных с процессуальным статусом подсудимых. Суд отказал, посчитав действия следствия законными. Судебный процесс продолжается.

Захват заложников в Актобе: дело передано в суд

На этой неделе стало известно и о завершении расследования по делу о захвате заложников в Актобе в январе этого года. Подозреваемый проник в дом своей знакомой, убил её мать и отчима, а затем удерживал саму девушку. В ходе спецоперации подразделения «Арлан» она была спасена, подозреваемый — задержан. Обвинения включают убийство двух лиц с особой жестокостью, незаконное лишение свободы с насилием и причинение вреда здоровью. Предварительное слушание назначено на 26 мая.

«Памятник коррупции»: задержание Талгата Ардана

После шести лет международного розыска в Турции задержан экс-глава компании «Астана LRT» Талгат Ардан. Решением суда в Анталье он будет экстрадирован в Казахстан. Ардан заочно осужден на 9 лет лишения свободы по статьям 189 ч.4 и 361 ч.4 Уголовного кодекса РК за хищение средств и злоупотребление должностными полномочиями. Также с него взыскан ущерб в размере более 85 млрд тенге в пользу ТОО «City Transportation Systems». По делу LRT осуждены 7 человек, в том числе Жанат Нурпеисов, Рашид Аманжолов, Тимур Касабаев и другие. Один из ключевых фигурантов — экс-замакима столицы Канат Султанбеков — до сих пор в розыске.

Фиктивные сотрудники: дело о коррупции в КНБ Шымкента

В Шымкенте идёт судебный процесс над бывшим заместителем руководителя городского ДКНБ Манатом Сарбасовым.

Дело называют одним из самых масштабных антикоррупционных разбирательств года в Казахстане. По версии следствия, он получал ежемесячные выплаты от руководительницы частной школы за «мертвые души» и трудоустройство родственников — общая сумма незаконных средств превысила 435 млн тенге. Второй эпизод — закупки медоборудования в разгар пандемии, ущерб оценивается более чем в 100 млн. Вместе с Сарбасовым на скамье подсудимых — бывшие чиновники и его помощник. Суд проходит с участием присяжных.

Ходатайство из колонии: Аблай Мырзахметов попросил об УДО

Экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, отбывающий пятилетний срок за мошенничество и подстрекательство к взятке, подал прошение об условно-досрочном освобождении.

Ходатайство рассматривается специализированным судом в Павлодарской области.Напомним, Мырзахметов ранее фигурировал в списке Forbes и владел активами в добывающей отрасли.

Культура недели: от Яссауи до Жошы хана и ЮНЕСКО

Фото: Акорда

Неделя началась с насыщенной программы Государственного советника Ерлана Карина в Туркестанской области. Он провёл региональное совещание по внутренней политике.

А уже на следующий день в Туркестане состоялся Международный симпозиум «Наследие Яссауи в диалоге времен и культур» с участием учёных из 15 стран, включая Германию, Индию, Турцию, Японию и США.

В своем выступлении Ерлан Карин зачитал приветственное слово от имени Главы государства и отметил, что конференция вносит важный вклад в системное изучение гуманистических идей Яссауи, и их продвижение в мире.

Позже неделя продолжилась заседанием редколлегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

Под председательством Ерлана Карина в Алматы собрались историки, археологи, архивисты и музейные работники. С июня начнётся финальное утверждение текстов, карт и иллюстраций — это станет крупнейшим государственным проектом в гуманитарной сфере за последние годы.

А на заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин сообщил, что подземные мечети Мангыстау официально выдвинуты на включение в список Всемирного наследия. Осенью ожидается визит в Казахстан экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

Также Казахстан получил оригинал сертификата ЮНЕСКО о включении обряда беташар в Репрезентативный список нематериального наследия человечества.

Это событие стало результатом многолетней работы отечественных специалистов.

В ходе заседания напомнили и о ещё одном достижении: впервые за 14 лет в реестр ЮНЕСКО «Память мира» включена рукопись «Хандар шежіресі» — уникальный исторический документ.

На этой неделе в Казахстане завершили и съемочный процесс исторического сериала «The Golden Empire» — международного проекта о Жошы хане и становлении Золотой Орды.

Над проектом работала компания Karga Seven Pictures, известная по сериалам для Netflix. Все съемки проходили в Казахстане: от киностудии «Қазақфильм» до ущелий Кимасар и степей Улытау.

Режиссер Эмре Сахин задействовал более 700 специалистов, 70% из которых — казахстанцы. В кастинг попали 350 актеров со всего мира, а боевые сцены ставила команда Nomad Stunts, известная по фильмам Disney, Netflix и «Последняя дуэль». Сериал стал самым масштабным международным проектом в истории казахстанского кино.

Еще одно кинособытие уходящих 7 дней - премьера в Астане фильма «Тарлан» — копродукции Казахстана и Татарстана.

Сюжет ленты основан на произведении Галимджана Ибрагимова «Алмачуар» и рассказывает о мальчике Закире, который переживает одиночество, непонимание родителей и буллинг в школе. Единственным его другом становится жеребенок Алмачуар — символ верности, взросления и внутренних выборов.

На этой неделе в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже впервые прошёл айтыс акынов Казахстана и Кыргызстана, приуроченный к 10-летию включения этого искусства в список ЮНЕСКО.

Выступления сопровождались домброй и комузе, а сами состязания прошли на казахском и кыргызском языках.

Рядом, на фестивале на площади Порт-Майо, казахстанская кухня украсила гастрономический стенд страны. Юрта, бешбармак, бауырсаки и национальные напитки — всё это оценили парижане и гости фестиваля.

А сегодня, 18 мая, Казахстан вместе с мировым сообществом отмечает Международный день музеев. Всего в стране насчитывается 282 музея — от крупнейших национальных до локальных частных инициатив, некоторые из которых по-настоящему уникальны. В Усть-Каменогорске работает дом-музей деревянной скульптуры Юрия Костанянца, называемый его создателем «театром искусства». В Костанае действует единственный в стране Музей игрушек, насчитывающий около трех тысяч экспонатов — от древних артефактов до современных коллекций. В Павлодаре расположен музей грампластинок «Дом Шафера», фонд которого официально внесён в национальный реестр объектов культурного наследия. На курорте Бурабай открыт музей под открытым небом «Ботай-Бурабай», посвященный эпохе неолита. А в Шымкенте исследователь и коллекционер Дана Бектаева начала формирование первого в стране музея казахского ковра — на сегодняшний день её двор уже превратился в живую экспозицию.

В Алматы, где сосредоточено около 30 музеев, в этом году готовятся международные выставки с участием Венгрии, Сербии и Италии.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже откроется экспозиция, посвящённая 100-летию Нургисы Тлендиева.

Праздник напомнил, что музеи — не только хранители истории, но и важные культурные центры, где прошлое становится частью современной жизни.

Спорт: золото в воде, на татами и на виртуальных аренах

В спортивной хронике недели — триумф казахстанцев на международных аренах, рекорды, золото и стремительный рост киберспорта.

Фото: НОК

В Наньчане (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ.

Сборная Казахстана завершила континентальное первенство с 12 наградами, из которых четыре являются золотыми. Среди победителей — Ольга Шмелёва, Ирина Подойникова, Артём Терещенко, Сергей Емельянов, Руфина Искакова и другие.Особенно отличилась Ольга Шмелёва сразу с пятью наградами — 3 золота, 2 бронзы.

На Чемпионате мира по тхэквондо среди кадетов в Фуджейре Казахстан вновь заявил о себе — Жанторе Сагынгали и Хамзаальпер Ромашкин принесли команде два «золота», итог — второе общекомандное место среди 87 стран.

В Астане стартовал чемпионат мира по пара дзюдо IBSA.

Главной сенсацией стал финал в категории J2 до 81 кг, где два казахстанца — Бексултан Кулмырза и Галымжан Смагулулы — сразились друг с другом за золото. Кулмырза стал чемпионом мира, а Смагулулы — серебряным призером.

Казахстан также одержал триумф в командных соревнованиях. Сборная по художественной гимнастике выиграла чемпионат Азии в Сингапуре в групповых упражнениях.

Казахстанки опередили команды Южной Кореи и Узбекистана.

Зарина Дияс стала победительницей теннисного турнира ITF W50 в Японии, уверенно обыграв в финале японку Аяно Шумицу.

Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на дистанции 50 метров баттерфляем (23,36 секунды), выиграв золото на чемпионате страны по плаванию в Талдыкоргане.

В тяжёлой атлетике отличились Пётр Хребтов (бронза, до 73 кг) и Артем Антропов (серебро, до 102 кг) на чемпионате Азии в Цзяншане (Китай).

И, наконец, в столице проходит один из крупнейших в мире киберспортивных турниров — PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2.

Призовой фонд — 1,2 млн долларов. На «Барыс-Арене» собрался весь цвет международной сцены: от признанных грандов до новых сенсаций. Казахстанец Данил «Molodoy» Голубенко, выступающий за бразильскую Furia, представляет страну на международной арене. Турнир сопровождается фан-зоной, активностями и онлайн-трансляциями по всему миру.

Киберспорт в Казахстане стремительно набирает обороты — и PGL Astana стал этому ярким подтверждением.