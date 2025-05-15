Жара до +44 градусов: в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге, востоке области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный ночью на севере области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.