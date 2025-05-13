По делу LRT остался только один беглец

Расхитители миллиардов

В 2023 году в городском суде Астаны был вынесен приговор семерым фигурантам:

Улугбек Ачилов. Признан виновным по ч.5 ст. 28 и п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК.

Наказание: 7 лет лишения свободы.

Даурен Абдыхамитов. Признан виновным по ч.5 ст. 28 и п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК.

Наказание: 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рашид Аманжолов, бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы, признан виновным по ч.5 ст. 28 и п.«б» ч.4 ст. 176 УК РК.

Наказание: 7 лет лишения свободы. Лишен права занимать госдолжности на 5 лет.

Жанат Нурпеисов, бывший депутат и секретарь маслихата Астаны, признан виновным по ч.5 ст. 28 и п.«б» ч.4 ст. 178 УК РК.

Наказание: 7 лет лишения свободы. Лишен права занимать госдолжности сроком на 5 лет. Также лишен государственных наград — орденов «Құрмет» и «Парасат».

Талгат Ашим, экс-председатель правления АО «Astana Innovations», признан виновным по ч.5 ст. 28 и п.«б» ч.4 ст. 178 УК РК.

Наказание: 7 лет лишения свободы условно, с пробационным контролем на 3 года.

Тимур Касабаев. Признан виновным по ч.5 ст. 28 и п.«б» ч.4 ст. 176 УК РК.

Наказание: 7 лет лишения свободы условно, с пробационным контролем на 3 года.

Дулат Мусенов. Признан виновным по ч.5 ст. 28 и п.«б» ч.4 ст. 176 УК РК. Наказание: 7 лет лишения свободы условно, с пробационным контролем на 3 года.

Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан был осужден заочно в ноябре 2024 года. Его дело рассматривалось без личного участия, так как он с 2019 года находился в международном розыске. Дополнительный приговор: по решению суда от 3 мая 2023 года, Ардан также осужден за растрату бюджетных средств (ст.189 ч.4 п. 2 УК РК) к 7 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. В мае 2025 года экс-главу Астана LRT, находившегося в международном розыске, задержали в турецком городе Анталья.

Один еще в бегах

Бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков по-прежнему числится в международном розыске. По словам заместителя прокурора Астаны Азамата Ермаханова, местонахождение Султанбекова установлено — он находится за рубежом. Ведутся мероприятия по его экстрадиции.

— Да, определенные лица скрылись от органов уголовного преследования по данному уголовному делу. Но при этом, согласно сведениям Интерпола, один из фигурантов уголовного дела на сегодняшний день установлен где-то в западных странах. В целом, по экстрадиции проводится ряд мероприятий, — сообщил Азамат Ермаханов в интервью прокурору Айжан Аймагановой, опубликованном в Instagram.

Отметим, что в мае 2023 года в городском суде Астаны ему также был вынесен приговор.

— Султанбекова Каната признать виновным в совершенном преступлении по части 3 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание — 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, в государственных организациях и организациях в уставном капитале которого доля государства составляет более 50 процентов, — зачитала приговор судья Виктория Семенова.

Также ему запрещено работать в национальных управляющих холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство. Отбывать наказание, по решению суда, он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Начало срока будет считаться с даты фактического задержания Каната Султанбекова и водворения его под стражу.

Однако Канат Султанбеков еще до скандала с LRT уже привлекался к уголовной ответственности за получение взятки в размере чуть больше одного миллиарда тенге.

Напомним, в 2015 году Канат Султанбеков стал заместителем председателя правления нацкомпании «Казахстан инжиниринг», проработав до февраля 2017 года. Тогда же стало известно, что его арестовали. В ноябре 2017 года экс-зампреда осудили на 10 лет лишения свободы, но в феврале 2018 года постановлением суда было принято решение отменить наказание в виде лишения свободы и заменить тюремный срок штрафом в размере 2 миллиардов 139 миллионов тенге.