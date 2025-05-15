Сенат вернул в Мажилис закон об аквакультуре

Как говорится в заключении Комитета Сената, закон разработан в целях устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и (или) расширения действующих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и безопасности объектов аквакультуры для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений головного комитета, Комитета по финансам и бюджету возникла необходимость внесения изменений в документ в части:

установления запретов на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках только законами РК;

уточнения оснований, при которых субъекты аквакультуры вносятся в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры;

приведения в соответствии с Налоговым кодексом нормы, связанной с платой за пользование природными ресурсами.

В связи с этим, сенаторы приняли решение вернуть закон в Мажилис с предложением новой редакции.