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    10:53, 15 Май 2025 | GMT +5

    Сенат вернул в Мажилис закон об аквакультуре

    Депутаты Сената вернули в Мажилис на доработку закон РК «Об аквакультуре», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат Парламента Парламент Сенаты
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    Как говорится в заключении Комитета Сената, закон разработан в целях устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и (или) расширения действующих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и безопасности объектов аквакультуры для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

    В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений головного комитета, Комитета по финансам и бюджету возникла необходимость внесения изменений в документ в части:

    • установления запретов на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках только законами РК;
    • уточнения оснований, при которых субъекты аквакультуры вносятся в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры;
    • приведения в соответствии с Налоговым кодексом нормы, связанной с платой за пользование природными ресурсами.

    В связи с этим, сенаторы приняли решение вернуть закон в Мажилис с предложением новой редакции.

    Теги:
    Сенат Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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