Сильная жара, грозы и град ожидаются 14 мая в Казахстане

На западе, севере, юге области Абай сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, сильная жара 35-39 градусов. На севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе Атырауской области временами ожидается сильный дождь, днем град. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Днем на востоке области пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе Актюбинской области ожидается гроза, град. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Жетысу ожидаются в горных районах области порывы ветра 15-20 м/с, сильная жара 35-39 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, севере области ожидается град. Порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-43 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем град. На западе, севере области гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на юге, востоке ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидаются гроза, днем град. На западе, севере, юге области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.