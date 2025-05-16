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    15:35, 16 Май 2025 | GMT +5

    Сильная жара ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям

    Синоптики прогнозируют, что в субботу в Алматы ожидается сильная жара 35-37 градусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жара
    Фото: freepik.com

    В этой связи ДЧС Алматы рекомендует придерживаться следующих правил безопасности:

    • при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки;
    • не включать в одну сеть несколько электроприборов, перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию;
    • не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля;
    • воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

    Ранее РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды на 17–19 мая. 

    В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Погода Погода Алматы Алматы Жара
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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