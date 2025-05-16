15:35, 16 Май 2025 | GMT +5
Сильная жара ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Синоптики прогнозируют, что в субботу в Алматы ожидается сильная жара 35-37 градусов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В этой связи ДЧС Алматы рекомендует придерживаться следующих правил безопасности:
- при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки;
- не включать в одну сеть несколько электроприборов, перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию;
- не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля;
- воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
Ранее РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды на 17–19 мая.
В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае — в материале агентства Kazinform.