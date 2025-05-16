Жара отступает: Казахстан накроют дожди с грозами

— С прохождением атмосферных фронтов по республики ожидается дождь, гроза, град, порывистый ветер, шквал, лишь 17–18 мая Западно-Казахстанской, 17 мая в Карагандинской, области Абай, Восточно-Казахстанской областях ожидается погода без осадков. Сильный дождь, град прогнозируется 17 мая Мангистауской, Кызылординской 17–18 мая Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, 18 мая в области Улытау, Туркестанской области, 18–19 мая Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, области Жетысу, 19 мая Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, Жамбылской области. Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. 17–18 мая на западе, севере страны прогнозируется туман, — сообщают синоптики.