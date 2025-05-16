Жара отступает: Казахстан накроют дожди с грозами
Прогноз погоды на 17–19 мая 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.
— С прохождением атмосферных фронтов по республики ожидается дождь, гроза, град, порывистый ветер, шквал, лишь 17–18 мая Западно-Казахстанской, 17 мая в Карагандинской, области Абай, Восточно-Казахстанской областях ожидается погода без осадков. Сильный дождь, град прогнозируется 17 мая Мангистауской, Кызылординской 17–18 мая Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, 18 мая в области Улытау, Туркестанской области, 18–19 мая Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, области Жетысу, 19 мая Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, Жамбылской области. Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. 17–18 мая на западе, севере страны прогнозируется туман, — сообщают синоптики.
Температура воздуха:
- на западе страны днем 23-32 тепла;
- на северо-западе ночью понижение от 7-15 до 3-10, днем повышение от 15-22 до 18-28 тепла;
- на севере страны ночью понижение от 15-20 до 5-10 днем от 26-31, на севере региона 16-21 до 10-15 тепла, с 19 мая повышение до 17-25 тепла;
- в центре страны понижение ночью от 15-22 до 5-13 тепла, днем 17 мая сильная жара 32-37, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая резкое понижение до 15-20 тепла;
- на востоке страны ночью 15-22 тепла, днем 17–18 мая сильная жара 32-37, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, 19 мая резкое понижение до 13-18 тепла;
- на юге ночью понижение от 18-23 до 10-15 тепла, днем 17 мая сильная жара 35-43 градусов, с 18 мая понижение до 20-28 тепла;
- на юге-востоке днем 17 мая сильная жара 32-37 на юге региона очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая понижение до 20-25 тепла.
В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае — в материале агентства Kazinform.