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    12:30, 16 Май 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин: в ЮНЕСКО подана заявка по включению в список Всемирного наследия подземных мечетей Мангистау

    Сегодня под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин: в ЮНЕСКО подана заявка по включению в список Всемирного наследия подземных мечетей Мангистау
    Фото: Акорда

    В ходе заседания обсуждены приоритеты и планы по развитию взаимодействия с ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В своем выступлении Ерлан Карин акцентировал внимание на важности исполнения поручений Главы государства, который уделяет особое внимание вопросам сотрудничества с ЮНЕСКО:

    — В своем выступлении на Третьем заседании Национального курултая в Атырау в марте 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане очень много уникальных природных и исторических объектов, которые мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне. По поручению Главы государства на рассмотрение ЮНЕСКО подана заявка «Подземные (скальные) мечети Мангыстау» для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время прорабатывается вопрос приезда экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) осенью этого года.

    Ранее Ерлан Карин провел заседание редколлегии по подготовке многотомника по истории Казахстана.

    Теги:
    Акорда Госсоветник РК ЮНЕСКО Ерлан Карин Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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