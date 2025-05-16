Ерлан Карин: в ЮНЕСКО подана заявка по включению в список Всемирного наследия подземных мечетей Мангистау

В ходе заседания обсуждены приоритеты и планы по развитию взаимодействия с ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В своем выступлении Ерлан Карин акцентировал внимание на важности исполнения поручений Главы государства, который уделяет особое внимание вопросам сотрудничества с ЮНЕСКО:

— В своем выступлении на Третьем заседании Национального курултая в Атырау в марте 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане очень много уникальных природных и исторических объектов, которые мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне. По поручению Главы государства на рассмотрение ЮНЕСКО подана заявка «Подземные (скальные) мечети Мангыстау» для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время прорабатывается вопрос приезда экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) осенью этого года.