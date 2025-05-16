Ерлан Карин провел заседание редколлегии по подготовке многотомника по истории Казахстана

Главной задачей редколлегии является финальное рецензирование и утверждение текстовых материалов, карт и иллюстраций многотомника.

В состав редколлегии входят руководители и авторы томов, руководство Национального музея, Центрального государственного архива, Национального конгресса историков, академики, ученые-историки, ведущие специалисты в сферах этнологии, исторической географии, архивного дела, филологии, а также представители научно-исследовательских институтов и кафедр истории вузов страны.

На заседании был рассмотрен план работы редколлегии. Согласно данному плану с июня текущего года предполагается поэтапное рассмотрение рукописей каждого тома и утверждение финальных вариантов текстов для дальнейшей верстки.

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