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    21:00, 15 Май 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин провел заседание редколлегии по подготовке многотомника по истории Казахстана

    Сегодня в Алматы под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин
    Фото: akorda.kz

    Главной задачей редколлегии является финальное рецензирование и утверждение текстовых материалов, карт и иллюстраций многотомника.

    В состав редколлегии входят руководители и авторы томов, руководство Национального музея, Центрального государственного архива, Национального конгресса историков, академики, ученые-историки, ведущие специалисты в сферах этнологии, исторической географии, архивного дела, филологии, а также представители научно-исследовательских институтов и кафедр истории вузов страны.

    На заседании был рассмотрен план работы редколлегии. Согласно данному плану с июня текущего года предполагается поэтапное рассмотрение рукописей каждого тома и утверждение финальных вариантов текстов для дальнейшей верстки.

    Ерлан Карин провел заседание редколлегии
    Фото: akorda.kz

    Ранее Ерлан Карин принял участие в работе международного симпозиума о наследии Яссауи.

    Теги:
    Акорда История Казахстана Ерлан Карин
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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