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    11:33, 15 Май 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин принял участие в работе международного симпозиума о наследии Яссауи

    Государственный советник принял участие в работе Международного симпозиума «Наследие Яссауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин принял участие в работе международного симпозиума о наследии Яссауи
    Фото: Акорда

    Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в открытии Международного симпозиума «Наследие Яссауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы», который проходит в Туркестане.

    Инициативу о проведении данного форума выдвинул Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На третьем заседании Национального курултая в Атырау Президент сказал:

    — Следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых.

    Ерлан Карин принял участие в работе международного симпозиума о наследии Яссауи
    Фото: Акорда

    Ерлан Карин зачитал приветственное письмо Главы государства, адресованное участникам мероприятия.

    Выступая перед собравшимися, Государственный советник отметил, что данный симпозиум вносит важный вклад в системное изучение гуманистических идей Яссауи, а также продвижение в мире его духовно-интеллектуального наследия.

    В двухдневной конференции принимают участие около 100 ведущих ученых из Казахстана, Азербайджана, Германии, Индии, Ирана, Италии, Кыргызстана, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Японии. Программа симпозиума включает научные доклады, дискуссии и обмен опытом в рамках трех тематических секций, охватывающих различные аспекты наследия Яссауи.

    Ранее Ерлан Карин провел совещание по вопросам внутренней политики в Туркестанской области.

    Теги:
    Курултай Акорда Госсоветник РК Мавзолей Яссауи Туркестан Ерлан Карин Национальный курултай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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