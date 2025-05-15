Ерлан Карин провел совещание по вопросам внутренней политики в Туркестанской области

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся эффективной реализации инициатив и поручений Главы государства, укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействия с институтами гражданского общества, проведения информационной и молодежной политики.

В своем выступлении Ерлан Карин обозначил основные принципы организации работы госорганов, подчеркнув важность проактивного подхода во внутриполитической сфере.

По итогам совещания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений ответственным госорганам по совершенствованию работы в сфере внутренней политики.

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Госсоветник также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, где ознакомился с ходом реставрационных и научно-исследовательских работ. Ерлан Карин отметил необходимость обеспечения сохранности мавзолея, являющегося выдающимся историко-культурным объектом нашей страны, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.