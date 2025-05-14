Государство вернет пожарный контроль при приеме объектов в эксплуатацию — депутат

Среди новшеств — введение жилищных выплат для сотрудников гражданской защиты, упрощение проверок шахт и других опасных производств на предмет промышленной безопасности, страхование ответственности при пожарах владельцев объектов с массовым пребыванием людей и многое другое.

14 мая 2025 года Мажилис во втором чтении рассмотрит проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты».

Проект Закона направлен на комплексное совершенствование системы гражданской защиты, улучшение социального и правового статуса сотрудников органов гражданской защиты, развитие механизмов повышения эффективности мер по предупреждению и ликвидации ЧС.

— Бауыржан Амиржанович, планируется ли в рамках законопроекта передача части функций на уровень регионов?

— Нет, в рамках проекта Закона передача функций МЧС в местные исполнительные органы не планируется. Полномочия МИО дополняются функциями по объявлению ЧС объектового масштаба; утверждению разномасштабных карт сейсмического зонирования и карт сейсмического риска, разрабатываемых научными институтами; выполнению разрабатываемых МЧС требований по предупреждению ЧС; утверждению плана гражданской обороны соответствующей административно-территориальной единицы; организации научных исследований (при необходимости), обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты.

— Чем обусловлено решение возобновить функцию пожарного контроля при приемке в эксплуатацию отдельных объектов? Речь идет только об объектах с массовым пребыванием людей или о промышленных тоже, например, шахтах?

— Необходимость возврата пожарного контроля со стороны органов гражданской защиты при приеме объектов в эксплуатацию обусловлена грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, допускаемыми строительными организациями на стадии строительства объектов. Норма выработана в рамках реализации поручения Главы государства, она позволит исключить подобные факты.

Нельзя забывать, что нарушения требований пожарной безопасности при строительстве зданий создают потенциальную угрозу жизни и здоровью людей и могут привести к крупному материальному ущербу в случае пожара.

Внедряемая мера будет распространяться на объекты с массовым пребыванием людей и здания высотой более 28 метров.

Процесс выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности будет проходить в виде оказания государственной услуги с соответствующими стандартами. Данное обстоятельство позволит исключить риски, связанные с выдачей заключения перед приемкой объекта.

К примеру, до 2016 года построенный объект подлежал приемке в эксплуатацию органами государственной противопожарной службы. В настоящее время приемка объектов осуществляется только заказчиком, подрядчиком, авторским и техническим надзорами.

— С учетом недавних трагедий на горнодобывающих предприятиях, какие дополнительные меры противопожарной и промышленной безопасности предусмотрены в отношении шахт и подземных объектов? Планируется ли усиление требований к вентиляции, аварийному оповещению, обучению персонала и регулярным проверкам?

— Да. На сегодня разработаны поправки по усилению механизмов контроля и надзора в области промышленной безопасности. В частности, осуществляется выход из-под действия Предпринимательского кодекса РК и формирование особого порядка осуществления государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов.

Теперь проверки опасных производственных объектов, в том числе шахт, будут осуществляться без ограничений, предусмотренных Предпринимательским кодексом РК.

К примеру, теперь проверки всех субъектов предпринимательства, отнесенных к высокой степени риска, будут осуществляться один раз в год, не отнесенных к высокой степени риска — один раз в три года. Проверочные листы отменены, и проверки будут осуществляться на основании утвержденных правил обеспечения промышленной безопасности. Отныне субъект будет уведомляться за один рабочий день до начала проверки, а не за 30, как раньше.

Также законопроектом предусмотрено наделение предприятий обязанностью по своевременному исполнению Сводного плана технического перевооружения, требований к предприятиям по соблюдению нормативов численности служб производственного контроля, усиление требований к аварийно-спасательным службам.

Усиление требований к вентиляции, аварийному оповещению, обучению персонала на шахтах и подземных объектах осуществляется подзаконными нормативными актами в области промышленной безопасности.

— В законопроекте предусмотрены меры по повышению сейсмической безопасности. Расскажите подробнее, какие именно меры планируются? Будут ли усилены нормативы проектирования, внедрены новые технологии мониторинга? Что включает модернизация сейсмологических систем и какой охват она обеспечит?

— Законопроектом предусмотрено утверждение основных терминов в области сейсмологии, наделение местных исполнительных органов компетенцией по выделению финансовых средств с местного бюджета для разработки карт сейсмического зонирования и карт сейсмического риска, а также их утверждению, проведению сейсмического зонирования и оценки сейсмической опасности, расширению и модернизации сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения, которая позволит местным исполнительным органам выделять финансовые средства из местного бюджета для ремонта действующих сейсмостанций и установке новых.

Расширение и модернизация сети сейсмологических станций позволит увеличить долю информативности населения, сейсмологических данных для прогнозирования землетрясений, качества данных сейсмологического мониторинга, эффективность проведения единой государственной политики в области сейсмической безопасности, повышение оперативной готовности органов управления, аварийно-спасательных сил и средств МЧС.

— Сегодня регулярно возникают вопросы по социальной поддержке работников гражданской защиты. К примеру, в отличии от тех же военнослужащих они не имеют право на жилищные выплаты, хотя для них вопрос с жильем стоит так же остро. Планируются ли в законе какие-то изменения в этом направлении?

— Конечно это очень актуальный вопрос. Государство системно занимается вопросами улучшения социальной поддержки служащих гражданской защиты. Во многом это связано с возможностями бюджета. Но что касается отдельных программ и механизмов индексации по жилищным выплатам, то эти вопросы будут всесторонне рассмотрены с заинтересованными государственными и негосударственными организациями после принятия Закона.

Вместе с тем, настоящим проектом Закона определяются права сотрудников органов гражданской защиты на получение жилищных выплат, которые могут быть использованы в целях приобретения в собственность жилища, в том числе с рассрочкой платежей или с использованием ипотечного кредита, а также для оплаты аренды жилища.

Кроме того, жилищными выплатами будут обеспечены сотрудники органов гражданской защиты, выполняющие основные задачи органов гражданской защиты и имеющие специальные звания. Перечень таких сотрудников будет определяться постановлением Правительства.

— Какие ключевые улучшения в системе гражданской защиты Вы прогнозируете в случае принятия законопроекта? Изменится ли структура управления, будет ли усилено взаимодействие с местными органами власти, как повлияет закон на подготовку и мотивацию кадров?

— Одной из ключевых поправок можно считать создание и организацию деятельности республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального и регионального масштабов и их последствий.

Так, Республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС и их последствий будет функционировать при глобальных и региональных ЧС с полномочиями координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, решения вопросов по восстановлению инфраструктуры, привлечения сил и средств, выплаты компенсации по ущербу, а также контроль над выполнением мероприятий.

Указанная норма позволит существенно усилить оперативное реагирование и взаимодействие между центральными и местными исполнительными органами в сфере ликвидации ЧС и их последствий.

В проект Закона предусмотрен специальный раздел, предусматривающий поправки по повышению статуса сотрудников и их социального положения.

В частности, при перемещении по службе предусматривается осуществление выплат подъемных пособий сотруднику и членам его семьи, а также возмещение затрат на перевозку собственного имущества за счет бюджетных средств. Также предусмотрено материальное стимулирование сотрудников и военнослужащих при выполнении задач в условиях повышенной опасности в период действия кризисных ситуаций, наделение сотрудников правом на получение жилищных выплат и приватизацию занимаемых жилищ.

В целом, структура управления не изменится, взаимодействие с местными исполнительными органами будет продолжено, как и прежде. В связи с расширением мер социальной поддержки, в том числе разрешения вопроса обеспечения жилищными выплатами, однозначно повысится привлекательность службы и мотивация квалифицированных специалистов.

- Коснется ли обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, госконтроль в области промышленной безопасности и соответствия требованиям по предупреждению ЧС компаний, владеющих шахтами?

— Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности направлено на возмещение вреда третьих лиц от пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. После принятия законопроекта МЧС разработает перечень таких объектов (объекты торговли и развлекательные центры общей площадью 2000 и более квадратных метров).

Требования по предупреждению ЧС коснутся лишь центральных исполнительных и местных исполнительных органов.

Шахты относятся к опасным производственным объектам, которые идентифицируются по признакам ведения горных, геологоразведочных, буровых работ, работ по добыче полезных ископаемых, работ в подземных условиях. В связи с этим они будут подлежать проверке в соответствии с новым порядком государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности, который предусмотрен в законопроекте по гражданской защите.

— Как децентрализация системы государственного материального резерва, предусмотренная в законопроекте, скажется на оперативности и эффективности реагирования при чрезвычайных ситуациях?

— Законопроектом предусмотрена децентрализация только мобилизационного резерва, который является частью государственного материального резерва. Данная поправка направлена на передачу функции центральным исполнительным органам по оперированию товарами, предназначенными для мобилизационных нужд.

Самостоятельное формирование мобилизационного резерва государственными органами приведет к увеличению уровня обеспеченности, что положительно скажется при реагировании на ЧС. При этом, децентрализация не повлияет на оперативность выпуска товаров из государственного материального резерва для предупреждения и ликвидации ЧС, так как решение о их разбронировании будет приниматься, как и ранее, Министерством по чрезвычайным ситуациям.