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    20:21, 13 Май 2025 | GMT +5

    Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира по пара дзюдо

    Казахстанский парадзюдоист Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира в весовой категории до 81 кг среди спортсменов категории J2 на турнире IBSA Judo World Championships Astana 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: Федерация пара дзюдо

    В финальной схватке он одолел соотечественника Галымжана Смагулулы, завершив впечатляющую серию побед над сильнейшими соперниками.

    По сообщению Федерации пара дзюдо в ходе соревнований Бексултан Кулмырза в 1/8 финала одолел представителя Германии Самуэля ван Мелле, в ¼ финала — британца Эвана Моллоя, а в полуфинале победил бронзового призёра Паралимпиады в Лондоне Шахбана Курбанова.

    Галымжан Смагулулы в 1/8 финала выиграл у спортсмена из Южной Кореи Донгхуна Кима, в четвертьфинале — у представителя Южно-Африканской Республики Жака Жоуберта, а в полуфинале одолел литовца Освалдаса Барейкиса и по итогам турнира завоевал серебряную медаль.

    Также в первый день чемпионата бронзовые медали завоевали Айназ Куралова (категория J1, до 46 кг), Даяна Федосова (до 60 кг) и Ергали Шамей (до 81 кг).

    Ранее в Астане состоялась церемония открытия чемпионата мира по пара дзюдо.

    Теги:
    Спорт Астана Параспорт
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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