Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира по пара дзюдо

В финальной схватке он одолел соотечественника Галымжана Смагулулы, завершив впечатляющую серию побед над сильнейшими соперниками.

По сообщению Федерации пара дзюдо в ходе соревнований Бексултан Кулмырза в 1/8 финала одолел представителя Германии Самуэля ван Мелле, в ¼ финала — британца Эвана Моллоя, а в полуфинале победил бронзового призёра Паралимпиады в Лондоне Шахбана Курбанова.

Галымжан Смагулулы в 1/8 финала выиграл у спортсмена из Южной Кореи Донгхуна Кима, в четвертьфинале — у представителя Южно-Африканской Республики Жака Жоуберта, а в полуфинале одолел литовца Освалдаса Барейкиса и по итогам турнира завоевал серебряную медаль.

Также в первый день чемпионата бронзовые медали завоевали Айназ Куралова (категория J1, до 46 кг), Даяна Федосова (до 60 кг) и Ергали Шамей (до 81 кг).

Ранее в Астане состоялась церемония открытия чемпионата мира по пара дзюдо.