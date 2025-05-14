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    19:50, 13 Май 2025 | GMT +5

    В Астане состоялась церемония открытия чемпионата мира по пара дзюдо

    Астана стала центром мирового паралимпийского дзюдо. Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по пара дзюдо — IBSA Judo World Championships Astana 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    По словам министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова одним из наиболее успешных видов спорта стало пара дзюдо, где наши спортсмены демонстрируют высокие результаты как на национальном, так и на международном уровне.

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    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    - В этом году в турнире принимают участие более 300 спортсменов. Будет разыграно 20 комплектов медалей: 16 — в паралимпийских весовых категориях и 4 — в новых весах, которые мы планируем предложить для включения в программу будущих Паралимпийских игр,  - сообщил президент IBSA Ильгар Рагимов.

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    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Как сообщает министерство, по итогам первого соревновательного дня в категории J2 до 81 кг Казахстан показал уверенное выступление — сразу два представителя национальной сборной, Бексултан Кулмырза и Галымжан Смагулулы, вышли в финал и поборются между собой за звание чемпиона мира.

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    Фото: Министерство туризма и спорта РК
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    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Отметим, что чемпионат мира по пара дзюдо проходит в Астане с 13 по 15 мая, и в нём принимают участие более 300 спортсменов из 38 стран.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Астана Параспорт
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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