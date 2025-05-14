В Астане состоялась церемония открытия чемпионата мира по пара дзюдо

По словам министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова одним из наиболее успешных видов спорта стало пара дзюдо, где наши спортсмены демонстрируют высокие результаты как на национальном, так и на международном уровне.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

- В этом году в турнире принимают участие более 300 спортсменов. Будет разыграно 20 комплектов медалей: 16 — в паралимпийских весовых категориях и 4 — в новых весах, которые мы планируем предложить для включения в программу будущих Паралимпийских игр, - сообщил президент IBSA Ильгар Рагимов.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Как сообщает министерство, по итогам первого соревновательного дня в категории J2 до 81 кг Казахстан показал уверенное выступление — сразу два представителя национальной сборной, Бексултан Кулмырза и Галымжан Смагулулы, вышли в финал и поборются между собой за звание чемпиона мира.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Отметим, что чемпионат мира по пара дзюдо проходит в Астане с 13 по 15 мая, и в нём принимают участие более 300 спортсменов из 38 стран.