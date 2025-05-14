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    15:57, 14 Май 2025 | GMT +5

    Сначала отстающим, затем развитым: как будет работать Система региональных стандартов

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание с министерствами, областными и городскими акиматами по разъяснению Системы региональных стандартов в рамках нового Бюджетного кодекса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Канат Бозумбаев
    Фото: Бауржан Жуасбаев

    Система региональных стандартов (СРС) для населенных пунктов — это базовый перечень объектов и услуг социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, которыми должны быть обеспечены жители населенных пунктов от городов республиканского значения до сел.

    Канат Бозумбаев провел совещание с министерствами, областными и городскими акиматами
    Фото: Бауржан Жуасбаев

    Для выравнивания качества жизни населения при формировании трансфертов общего характера на трехлетний период будет учитываться уровень обеспеченности по 12 направлениям СРС: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, дорожная инфраструктура, культура и спорт, обеспечение безопасности и защиты окружающей среды, инфокоммуникация, инфраструктура бытового обслуживания, инфраструктура услуг, досуг и отдых.

    Таким образом СРС позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов и распределять бюджетные средства.

    Канат Бозумбаев провел совещание с министерствами, областными и городскими акиматами
    Фото: Бауржан Жуасбаев

    - Основной упор будет делаться на населенные пункты, где имеется наибольший разрыв обеспеченности по показателям СРС. Эти проекты будут финансироваться в первоочередном порядке. То есть, в большей степени будут получать те регионы, в которых ситуация обстоит хуже, и в меньшей степени те, у которых ситуация лучше. Все регионы должны это хорошо понимать, - сказал Канат Бозумбаев, курирующий вопросы регионального развития. 

    Так, самый высокий показатель обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами - в городе Алматы (90,9%), самый низкий – в областях Абай (58,1%) и Улытау (55,3%). По итогам мониторинга в двух отстающих регионах наблюдается низкая обеспеченность базовой инфраструктурой. В связи с этим, акиматам областей Улытау и Абай Канат Бозумбаев поручил принять меры по сокращению разрывов в рамках СРС.

    Также вице-премьер поручил профильным госорганами, акиматам областей и городов Астана, Алматы и Шымкент ускорить все бюрократические процессы по внедрению Системы региональных стандартов на местах.

    Теги:
    Правительство РК Акимат Канат Бозумбаев Акимы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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