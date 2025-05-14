Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, развитие искусственного интеллекта сопровождается как большими возможностями, так и серьёзными рисками. Одним из ключевых остаётся отсутствие правового регулирования в этой сфере. По ее словам, данный законопроект направлен на устранение этого пробела.

— Во-первых, законопроект направлен на обеспечение безопасности граждан в процессе использования технологии искусственного интеллекта. Речь о правах и свободах пользователей, их персональных данных. Кроме того, очень важно гарантировать прозрачность и безопасность всех процессов при использовании новой технологии. Во-вторых, закон создает понятные и прозрачные «правила игры» для разработчиков и инвесторов в этой сфере. Это обеспечит правовую определенность, повысит доверие к технологиям искусственного интеллекта и будет способствовать привлечению инвестиций. В-третьих, проект закона определяет роль государства в вопросах внедрения искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. Также мы устанавливаем принципы регулирования общественных отношений в сфере искусственного интеллекта. Проект определяет базовые этические принципы применения ИИ, формирует подходы к защите авторских прав, — озвучила депутат.

Законопроект также определяет права и обязанности всех участников этой сферы.

— Владельцы систем искусственного интеллекта смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. Пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем искусственного интеллекта и возможность оспаривания автоматизированных решений, — отметила Екатерина Смышляева.

Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности. Системы искусственного интеллекта классифицированы по степени риска — от минимального до высокого.

Системы высокого риска будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

— Это позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству. Системы высокого риска будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству, — добавила депутат.

Также законопроект делит системы с искусственным интеллектом на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы.