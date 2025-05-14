РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 14 Май 2025 | GMT +5

    Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении

    На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении проект Закона «Об искусственном интеллекте», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, развитие искусственного интеллекта сопровождается как большими возможностями, так и серьёзными рисками. Одним из ключевых остаётся отсутствие правового регулирования в этой сфере. По ее словам, данный законопроект направлен на устранение этого пробела.

    — Во-первых, законопроект направлен на обеспечение безопасности граждан в процессе использования технологии искусственного интеллекта. Речь о правах и свободах пользователей, их персональных данных. Кроме того, очень важно гарантировать прозрачность и безопасность всех процессов при использовании новой технологии. Во-вторых, закон создает понятные и прозрачные «правила игры» для разработчиков и инвесторов в этой сфере. Это обеспечит правовую определенность, повысит доверие к технологиям искусственного интеллекта и будет способствовать привлечению инвестиций. В-третьих, проект закона определяет роль государства в вопросах внедрения искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. Также мы устанавливаем принципы регулирования общественных отношений в сфере искусственного интеллекта. Проект определяет базовые этические принципы применения ИИ, формирует подходы к защите авторских прав, — озвучила депутат.

    Законопроект также определяет права и обязанности всех участников этой сферы.

    — Владельцы систем искусственного интеллекта смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. Пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем искусственного интеллекта и возможность оспаривания автоматизированных решений, — отметила Екатерина Смышляева.

    Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности. Системы искусственного интеллекта классифицированы по степени риска — от минимального до высокого.

    Системы высокого риска будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

    — Это позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству. Системы высокого риска будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству, — добавила депутат.

    Также законопроект делит системы с искусственным интеллектом на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы.

    Теги:
    Законопроекты Искусственный интеллект ИИ Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают