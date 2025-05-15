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    18:02, 14 Май 2025 | GMT +5

    Уголовную ответственность могут ввести за использование дипфейков в Казахстане

    Депутаты Мажилиса Парламента РК рассматривают возможность введения отдельного состава в Уголовный кодекс за распространение дипфейков, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    — Первая составляющая — это то, что персональные данные человека были использованы без его согласия. То есть, биометрию могут использовать для подделки лица, голоса и так далее. Но есть нюансы у публичных людей. У меня вот тоже нет шансов, на самом деле, судиться с кем-то за то, что мои персональные данные используют, по той простой причине, что они публично доступны в большом объеме, — рассказала депутат Екатерина Смышляева.

    Во-вторых, по ее словам, запрещается использование подобных технологий для распространения контента, который манипулирует общественным мнением и вводит в заблуждение.

    — Этот запрет мы предусмотрели. Пока наказание у нас для владельцев таких систем, с помощью которых созданы эти дипфейки, предполагается от 15 до 100 МРП. В зависимости от того, какой субъект бизнеса работает, — пояснила депутат.

    Что касается введения уголовной ответственности, то сегодня идет обсуждение состава преступления.

    — Мы еще только состав обсуждаем. Наказание будет тогда, когда будет сформулирован состав, когда он пройдет необходимое согласование. Уголовный кодекс — это серьезный инструмент, его нужно очень продуманно использовать, потому что там очень много составляющих, — добавила Смышляева.

    Ранее Екатерина Смышляева рассказала, в каких случаях будет запрещено использование ИИ.

    Как в Казахстане будут бороться с дипфейками - читайте здесь.

    Напомним, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, Почетный президент Казахстанской криминологической ассоциации Игорь Рогов в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform рассказал о том, как развитие ИИ затрагивает права человека.

    Теги:
    Законопроекты Депутаты ИИ Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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