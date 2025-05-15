Уголовную ответственность могут ввести за использование дипфейков в Казахстане

— Первая составляющая — это то, что персональные данные человека были использованы без его согласия. То есть, биометрию могут использовать для подделки лица, голоса и так далее. Но есть нюансы у публичных людей. У меня вот тоже нет шансов, на самом деле, судиться с кем-то за то, что мои персональные данные используют, по той простой причине, что они публично доступны в большом объеме, — рассказала депутат Екатерина Смышляева.

Во-вторых, по ее словам, запрещается использование подобных технологий для распространения контента, который манипулирует общественным мнением и вводит в заблуждение.

— Этот запрет мы предусмотрели. Пока наказание у нас для владельцев таких систем, с помощью которых созданы эти дипфейки, предполагается от 15 до 100 МРП. В зависимости от того, какой субъект бизнеса работает, — пояснила депутат.

Что касается введения уголовной ответственности, то сегодня идет обсуждение состава преступления.

— Мы еще только состав обсуждаем. Наказание будет тогда, когда будет сформулирован состав, когда он пройдет необходимое согласование. Уголовный кодекс — это серьезный инструмент, его нужно очень продуманно использовать, потому что там очень много составляющих, — добавила Смышляева.

Ранее Екатерина Смышляева рассказала, в каких случаях будет запрещено использование ИИ.

Как в Казахстане будут бороться с дипфейками - читайте здесь.

Напомним, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, Почетный президент Казахстанской криминологической ассоциации Игорь Рогов в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform рассказал о том, как развитие ИИ затрагивает права человека.