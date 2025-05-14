Закон об искусственном интеллекте: как будут бороться с дипфейками

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров подчеркнул, что мошенничество с использованием ИИ становится социальной эпидемией.

— За прошлый год зарегистрировано 22 тысячи таких мошенничеств. В частности, технология дипфейк уже активно используется в преступных целях. Всё чаще жертвами дипфейков становятся дети и пожилые люди. За один лишь январь этого года материальный ущерб от кибермошенничества достиг 11 млрд тенге. Здесь вопрос не о деньгах, а о здоровье и жизнях наших детей и взрослого населения. Пострадавших — десятки тысяч. На наш взгляд, следует ужесточить уголовную ответственность за мошенничество с использованием ИИ. В рамках этого закона есть ли механизм решения данной злободневной проблемы? — обратился он к разработчикам.

В ответ депутат Екатерина Смышляева пояснила, что в рамках данного законопроекта предусмотрены поправки только административного характера.

— В Административном кодексе это есть — распространение и использование незаконного контента. Сегодня от коллег поступили предложения — усилить ответственность Уголовным кодексом. Но здесь два возможных пути. Первый — это статья 190 УК, которая регулирует вопросы мошенничества. В ней уже есть отягчающие обстоятельства при использовании информационных технологий для обмана людей. В данном случае мы говорим о том, что искусственный интеллект поглощается этой нормой. Но, Вы совершенно правы, это иная технология. Она более токсична в части исполнения преступлений. Как вариант, возможно на перспективу рассмотреть уточнение в самой 190-й статье в части отягчающего обстоятельства, особенно, если это коснулось большой массы людей. Второй вариант — это дополнить Уголовный кодекс новым составом. Но тогда этот новый состав должен быть детализирован до конкретно дипфейка, потому что все остальные технологии трудно будет просто доказать, что они были использованы. Такое предложение мы тоже сейчас обсуждаем, — сказала Екатерина Смышляева.

Она также отметила, что в действующем законодательстве есть механизмы, регулирующие вопросы несанкционированного использования персональных данных.