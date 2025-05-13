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    13:02, 13 Май 2025 | GMT +5

    Почему в Казахстане подорожал молодой картофель — ответ МСХ

    Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве прокомментировал цены на молодой картофель в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    здание Минсельхоз
    Фото: instagram.com / min.agro_pres

    По его словам, цена связана с технологией возделывания раннего картофеля.

    — Учитывая, что это ранний картофель, он у нас, особенно в Туркестанском и Сарыагашском районе выращивается под пленкой. То есть есть дополнительные затраты на технологию возделывания — из-за этого. Второе — ажиотажный спрос идет в межсезонье, когда идет импортный картофель. Учитывая, что он по своему физическому виду очень привлекательный, тонкая кожура, и, соответственно, только собранный с полей, из-за этого есть некий такой тоже ажиотажный момент, и это тоже приводит к повышенному спросу на этот картофель и, соответственно, цене, — пояснил вице-министр.

    Кроме того, он добавил, что цены на молодой картофель не регулируются со стороны Министерства торговли и интеграции, поскольку этот продукт относится к категории премиальных.

    Ранее Минсельхоз прокомментировал, как в Казахстане будут сдерживать рост цен на картофель.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Цены и тарифы Продукты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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