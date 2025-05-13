Почему в Казахстане подорожал молодой картофель — ответ МСХ

По его словам, цена связана с технологией возделывания раннего картофеля.

— Учитывая, что это ранний картофель, он у нас, особенно в Туркестанском и Сарыагашском районе выращивается под пленкой. То есть есть дополнительные затраты на технологию возделывания — из-за этого. Второе — ажиотажный спрос идет в межсезонье, когда идет импортный картофель. Учитывая, что он по своему физическому виду очень привлекательный, тонкая кожура, и, соответственно, только собранный с полей, из-за этого есть некий такой тоже ажиотажный момент, и это тоже приводит к повышенному спросу на этот картофель и, соответственно, цене, — пояснил вице-министр.

Кроме того, он добавил, что цены на молодой картофель не регулируются со стороны Министерства торговли и интеграции, поскольку этот продукт относится к категории премиальных.

Ранее Минсельхоз прокомментировал, как в Казахстане будут сдерживать рост цен на картофель.