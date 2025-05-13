Как в Казахстане будут сдерживать рост цен на картофель — ответ Минсельхоза

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве.

— Я думаю, надо отечественных производителей поддерживать, потому что продукция наша действительно качественная. Особенно в последние годы, когда идет полное финансирование со стороны государства. Фермеры начали соблюдать новые технологии и получать качественную продукцию, — отметил министр.

Он также прокомментировал ситуацию с резким подорожанием картофеля в прошлом году.

— В прошлом году в Казахстане было собрано 2,6 миллиона тонн картофеля. Внутренняя потребность составляла 2 миллиона тонн. Однако в связи с тем, что со стороны Узбекистана был большой спрос, которому требуется около 450 тысяч тонн, значительная часть урожая ушла на экспорт. В целом, за последние 10 лет мы экспортировали порядка 600 тысяч тонн. Именно из-за этого возник ажиотаж, и цена на картофель немного поднялась, — отметил Айдарбек Сапаров.

По его словам, в этом году объемы производства картофеля будут увеличены в организованных хозяйствах, что позволит стабилизировать цены.

Сколько стоит картофель в городах Казахстана — в материале агентства Kazinform.