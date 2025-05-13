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    12:21, 13 Май 2025 | GMT +5

    Как в Казахстане будут сдерживать рост цен на картофель — ответ Минсельхоза

    В 2025 году объемы производства планируется увеличить в организованных хозяйствах, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    На рынке «Алтын Орда» цены на картофель выросли сразу на 28%
    Фото: pixabay

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве.

    — Я думаю, надо отечественных производителей поддерживать, потому что продукция наша действительно качественная. Особенно в последние годы, когда идет полное финансирование со стороны государства. Фермеры начали соблюдать новые технологии и получать качественную продукцию, — отметил министр.

    Он также прокомментировал ситуацию с резким подорожанием картофеля в прошлом году.

    — В прошлом году в Казахстане было собрано 2,6 миллиона тонн картофеля. Внутренняя потребность составляла 2 миллиона тонн. Однако в связи с тем, что со стороны Узбекистана был большой спрос, которому требуется около 450 тысяч тонн, значительная часть урожая ушла на экспорт. В целом, за последние 10 лет мы экспортировали порядка 600 тысяч тонн. Именно из-за этого возник ажиотаж, и цена на картофель немного поднялась, — отметил Айдарбек Сапаров.

    По его словам, в этом году объемы производства картофеля будут увеличены в организованных хозяйствах, что позволит стабилизировать цены.

    Сколько стоит картофель в городах Казахстана — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Айдарбек Сапаров Цены и тарифы Продукты
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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