Сильная жара и дождь: штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана и Астане

В Астане днем ожидается гроза.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 32-37 градусов. На западе, севере, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается юго-западный ветер порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, востоке области град. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем по Жамбылской области ожидается сильная жара 40 градусов. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на южный на севере области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются сильный дождь, днем град. Ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.