От древних курганов до выставок в Париже: чем удивят музеи Алматы в 2025 году

Поговорили о том, чем сегодня живет музейное сообщество города, какие открытия сделаны за последний год и какие интересные события ожидают горожан в рамках предстоящей «Ночи музеев — 2025».

Фото: Объединение музеев города Алматы

— Алматы по праву называют культурной столицей Казахстана. Расскажите, пожалуйста, сколько сегодня музеев действует в городе и чем они уникальны?

— Действительно, Алматы — город с богатой историей и многогранным культурным наследием. В нашей стране на сегодня работают более 280 музеев, и около 30 из них расположено именно в Алматы. Это республиканские, городские и частные учреждения, каждое из которых по-своему уникально. В состав Объединения музеев Алматы входят 9 музеев. В целом на территории города в Государственный список памятников истории и культуры внесено 160 объектов — это археологические, архитектурные памятники и произведения монументального искусства.

Особую ценность представляют 6 музеев, которые входят в список памятников истории и культуры республиканского значения и находятся под государственной охраной. Среди них — Государственный центральный музей Республики Казахстан, Музей народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Дом-музей Ахмета Байтурсынова, Дом-музей Мухтара Ауэзова, Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева и Государственный музей «Центр сближения культур».

Также в список памятников местного значения включено еще 6 музеев — это Музей Алматы, Литературно-мемориальные музеи Сабита Муканова и Габита Мусрепова, мавзолей Райымбек батыра, археологический парк Боралдайских сакских курганов и другие.

Фото: Объединение музеев города Алматы

— Насколько известно, музейные коллекции требуют не только бережного отношения, но и системного научного подхода. Как сегодня вы обеспечиваете сохранность таких больших коллекций?

— Все экспонаты хранятся в специальных фондохранилищах, где строго соблюдаются температурно-влажностные режимы. В фондах музеев, входящих в состав нашего Объединения, хранится 66 369 уникальных экспонатов. И коллекция постоянно пополняется. Только в этом году мы приняли в фонд 471 новый предмет. Кроме того, мы активно оцифровываем коллекции. С 2018 по 2025 годы было переведено в цифровой формат 64 766 экспонатов — это 97,5% от общего количества. В этом году планируем завершить эту работу.

Для эффективного учета и управления фондом внедрена автоматизированная система «Музей» (АС «Музей»). С 2023 года в эту систему уже внесено 54 406 экспонатов, что составляет 82% от общего объема. Полный переход на эту систему планируем завершить в 2025 году.

Фото: Kazinform

— А как обстоят дела с научно-исследовательской деятельностью?

— Эта работа для нас — отдельное и очень важное направление. Наше Объединение аккредитовано Министерством науки и высшего образования как научно-технический субъект. У нас также есть лицензия на проведение археологических раскопок.

В настоящее время в объединении трудятся 22 научных сотрудника, которые ежегодно участвуют в научных конференциях, публикуют статьи и монографии. Только в прошлом году они представили свои исследования на 9 научных форумах, а результаты их работы нашли отражение в 80 публикациях. Уже в этом году опубликовано 20 материалов.

Что касается археологических проектов — осенью 2024 года на некрополе раннего железного века Боралдай было проведено геофизические исследования с участием специалистов из Италии, Франции и компании Dualest. Эти работы будут опубликованы в журнале Archaeological Prospection (Scopus).

Кроме того, в прошлом году нами были проведены раскопки аварийного кургана в Алатауском районе. В ходе работ обнаружены интересные находки: элементы шатрового погребения, бронзовые крючки, гвозди и фрагменты скелета. И, конечно, результатом многолетней научной работы стало издание важных трудов. В прошлом году вышли энциклопедия «Габит Мусрепов» и каталог «Алматы в творчестве казахстанских художников» на основе собрания Музея Алматы.

Фото: Объединение музеев города Алматы

— Какие мероприятия проводятся для повышения квалификации музейных сотрудников?

— Повышение профессионального уровня наших сотрудников — это приоритетная задача, которую мы решаем с помощью различных программ и стажировок. Ежегодно акимат города оказывает важную поддержку в этой области, направляя музейных специалистов на обучение в ведущие культурные центры мира. Например, в 2023 году 10 сотрудников прошли стажировку в Национальном музейном центре Парижа, а в 2024 году еще 10 специалистов повысили свою квалификацию в Научном центре Сингапура. Мы продолжаем эту практику и в 2025 году планируем отправить 6 сотрудников в ведущие музеи Турции в рамках программы Международной организации «ТЮРКСОЙ».

— Есть ли результат?

— Конечно. Мы видим заметный рост интереса к нашим музеям. В 2024 году посещаемость музеев выросла в три раза. Музеи посетили около 170 тысяч человек на платной основе, что на 183% больше, чем в 2023 году, и на 211% больше по сравнению с 2022 годом. Это привело к увеличению доходов музеев: общая сумма составила 85,5 млн тенге, из которых 75,7 млн тенге были получены от продажи билетов.

— С какими странами сегодня налажено сотрудничество в музейной сфере?

— Мы активно развиваем международное сотрудничество, что особенно важно для популяризации казахской истории и культуры за рубежом. За последние два года было подписано 18 международных меморандумов о сотрудничестве, что позволило нам организовать 7 международных выставок в таких странах, как Южная Корея, Турция, Италия, Австрия, Чехия, Венгрия и Сербия. Во время переговоров нам удалось договориться об аренде экспозиционных залов, оборудования, систем освещения на бесплатной основе на срок не менее одного месяца, а в Сеуле — на два месяца.

Благодаря этим усилиям в Алматы прошли две крупные международные выставки: «Чудеса Сеула» в Музее Алматы и выставка традиционной музыки и фольклора народов Якутии в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа. Эти выставки привлекли огромный интерес у зарубежной публики, а проекты были освещены в 115 материалах зарубежных СМИ и интернет-ресурсах.

— Какие международные выставки планируются в будущем?

— В 2025 году у нас запланированы интересные выставки с участием Венгрии, Сербии и Италии. Уже с 16 мая 2025 года в Музее Алматы откроется выставка «Матё — народное искусство как наследие мадьярской культуры». Искусство мадьярской вышивки внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Далее, в июне в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится уникальная выставка казахских народных музыкальных инструментов, приуроченная к 100-летию Нургисы Тлендиева. Это событие является частью юбилейных мероприятий, и дата внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Выставка под названием «Мелодия тысячелетий: источник вдохновения Нургисы Тлендиева» организуется акиматом Алматы совместно с Постоянным представительством Казахстана при ЮНЕСКО.

Фото: Объединение музеев города Алматы

— Как обстоит дело с привлечением молодых специалистов?

— Мы видим, что молодежь проявляет все больший интерес к музейной и культурной деятельности. Сегодня 60% сотрудников музеев, входящих в Объединение музеев Алматы — это молодые специалисты. За последние годы сделаны конкретные шаги по поддержке молодых кадров. Выпускники вузов не только закрепляют теоретические знания на практике, но и начинают трудовую деятельность в музеях Алматы, а затем получают возможность проходить стажировки в ведущих музеях мира.

— Какова их социальная поддержка?

— В прошлом году 19 сотрудников музеев получили жилье по программе «Алматы жастары», а в 2023 году новоселье отметили 13 молодых специалистов. Это действительно важная поддержка со стороны государства. Также в 2023 году по решению акима города зарплаты сотрудников музеев, финансируемых из местного бюджета, были увеличены на 30%. А из республиканского бюджета ежегодный рост составляет 18%.

Фото: Объединение музеев города Алматы

— Сколько музеев в Алматы уже прошло обновление и какие работы сейчас ведутся?

— За последние годы обновлению музейных пространств уделяется особое внимание. Проводится реэкспозиция, модернизация оборудования, создаются выставочные залы в новом формате. В 2021 году были обновлены Музей Динмухамеда Кунаева и Дом-музей Габита Мусрепова. В 2022 году — Дома-музеи Сабита Муканова и Ахмета Байтурсынова. Ранее, в 2012 году модернизировали Музей народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, а в 2016 году — Музей Алматы и Мультимедийный центр традиционной музыки.

Сегодня продолжаются работы по обновлению экспозиции мемориального музея Нургисы Тлендиева, посвященной 100-летию великого композитора. Также в планах — музеефикация мемориального комплекса Райымбек батыра, строительство нового музейного здания и открытие музея Observatorium в здании бывшей обсерватории Верного.

— Сколько стоит вход в музеи?

— С 2024 года по решению акимата Алматы для школьников посещение музеев стало бесплатным. В прошлом году этой возможностью воспользовались 85 тысяч детей. Что касается стоимости билетов, то по утвержденному прейскуранту цены следующие:

•⁠ ⁠1000 тенге — для взрослых;

•⁠ ⁠500 тенге — для студентов;

•⁠ ⁠300 тенге — для пенсионеров;

•⁠ ⁠1500 тенге — для туристов.

Есть и категории, для которых вход всегда свободный: ветераны войны, интернационалисты, дети-сироты, дошкольники, инвалиды I и II групп. А для инвалидов III группы предусмотрена 50% скидка.

В прошлом году музеи Алматы посетили 308 812 человек, из них около 170 тысяч на платной основе. А с начала этого года музеи уже приняли 125 111 посетителей, из которых около 44 тысяч оплатили билеты.

Фото: Объединение музеев города Алматы

— Какие мероприятия пройдут в Алматы в честь Международного дня музеев?

— Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Акция «Ночь музеев», зародившаяся в Берлине в 1997 году, проводится в Казахстане с 2005 года, и Объединение музеев Алматы активно принимает в ней участие. В этом году праздничные мероприятия начнутся уже 16 мая. В Музее Алматы впервые в Казахстане откроется международная выставка «Матё — народное искусство как наследие мадьярской культуры», подготовленная совместно с Генеральным консульством Венгрии в Алматы. Гости увидят более 100 уникальных экспонатов, отражающих самобытное мадьярское мастерство.

18 мая все музеи, входящие в Объединение, будут работать бесплатно для посетителей. В рамках «Ночи музеев» они будут открыты с 10:00 до 00:00. С 18:00 до 00:00 гостей ждет насыщенная программа: познавательные квесты и викторины; театрализованные экскурсии; спектакли (в том числе постановки «Алматы — моя любовь», «Мөлдір махаббат», «Қыз Жібек ариясы»); лекции известных реставраторов и археологов; акция «Подарок музею»; фотовыставки и кинопоказы под открытым небом; концерты известных исполнителей (Еркеш Хасен, Ернар Амандык, группа «Алашұлы» и другие); фотозоны с элементами искусственного интеллекта; мастер-классы по изготовлению керамики, музыкальных инструментов, живописи.

Одним из особых проектов станет квест-игра по шести музеям с участием известных блогеров Ансагана Садырханова и Галмжана Жаныкулова. Для детей будут организованы игровые зоны с квестами, музейными пазлами и аквагримом.

В прошлом году Объединение музеев города Алматы признано лучшим среди музеев Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана по версии международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще посещать музеи.

Бюро Нацстатистики опубликовало отчет о количестве учреждений культуры в Казахстане.

Стоит также отметить, что в Алматы на базе бывшего торгового центра «Алмалы» создадут первый в СНГ Музей науки для детей.

О том, как музеи генерируют доход в современном мире, читайте по ссылке.