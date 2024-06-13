Казахстанцы стали чаще посещать музеи

Общий фонд музеев нашей страны составляет около 4,3 миллиона предметов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондента агентства Kazinform.

— По данным общей официальной статистики, сегодня в стране действуют 275 государственных музеев, из них 5 — республиканские, 12 — республиканские музеи-заповедники, 259 — музеи местного уровня. Общий фонд музеев составляет около 4,3 миллиона, из них 360 тысяч — объекты национального культурного наследия, — отметили в ведомстве в ответ на официальный запрос министерства.

По данным ведомства, принимаются различные меры для увеличения количества посетителей музеев.

— В частности, в 2023 году количество посетителей увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом и составило 570 043 человека (в 2022 году — 326 811) в связи с открытием «Центра ремесленников» и зала «Палеонтологии» в Национальном музее, которые не имеют аналогов в Казахстане.

В результате планомерной маркетинговой деятельности, количество посетителей отечественных музеев за последние три года выросло на 18 процентов и достигло 6 225,9 тыс. человек (в 2021 году — 5 104,9 тыс. человек), — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Национальный статус получат три музея Казахстана. Kazinform рассказал, какие это музеи.