Какие музеи получат статус национальных в Казахстане

Вчера на церемонии награждения деятелей культуры и искусства в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о предоставлении национального статуса трем музеям страны. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, о каких именно музеях идет речь.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации, один из них — это Центральный государственный музей Республики Казахстан (далее — Центральный музей) — один их первых музеев Казахстана, стоявший у истоков становления музейного дела страны и многие десятилетия занимающийся сбором, сохранением и изучением многовековой истории страны и нашего народа.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В настоящее время Музей на основе фондовых коллекций, насчитывающих более 280 000 единиц хранения предметов и отражающих историю государства с древнейших времен до современности, активно развивает обмен опытом музейного дела по всей стране и с достоинством несет высокий статус флагмана музейного дела республики, подтверждая его как традиционными (базовыми) формами работы, так и внедрением современных инновационных практик, моделей и подходов музейной отрасли.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Второй — Национальный музей Республики Казахстан — один из самых молодых музеев Центральной Азии. Созданный в рамках реализации Государственной программы «Культурное наследие», Музей был открыт для широкой публики 2 июля 2014 года. Основу музейного собрания составляют артефакты, выявленные в рамках данной государственной программы. Музейный комплекс размещается на площади 74 000 м². 20 залов постоянной экспозиции представляют историю и культуру страны с глубокой древности до сегодняшнего дня, погружают в самобытную культуру Казахстана. Более 200 тысяч единиц экспонатов музейных коллекций систематизируются в единой базе данных, развивая и актуализируя платформу цифровых музейных коммуникаций. Музей реализует культурные, образовательные и научные проекты по сохранению, изучению и продвижению культурного наследия Казахстана — наследника степной цивилизации и драйвера экономического развития центральноазиатского региона. Национальным Музеем Казахстана накоплен бесценный опыт межкультурного взаимодействия на основе партнерских отношений с культурными учреждениями стран Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, СНГ, Европы, влиятельными международными организациями.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Третий — Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева — ведущий художественный музей Республики Казахстан. Создан на базе объединения двух коллекций — Казахской Государственной художественной галереи им. Т. Шевченко, основанной в 1935 году, и Республиканского музея декоративно-прикладного искусства. В 1976 году выстроено прекрасное здание, где музей расположен и сегодня. Обладает коллекцией свыше 26 тысяч произведений — лучшей по численности и художественному качеству произведений. Музей энциклопедического типа, представляет различные периоды и регионы в истории развития мирового и национального искусства. Основная часть коллекции представляет ключевые этапы развития искусства Казахстана — традиционного прикладного и профессионального изобразительного. Постоянная экспозиция также знакомит зрителя с разделами западноевропейского и русского искусства, творческим наследием стран Востока.

Музей ведет научно-исследовательскую работу, активно осуществляет издательскую деятельность. При музее функционирует Малая академия искусств «Асем Алем», в рамках которой представлен полный курс лекций по мировой и региональной истории искусств.