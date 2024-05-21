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    12:25, 21 Май 2024 | GMT +6

    Национальный статус получат три музея Казахстана

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Трем важнейшим музеям нашей страны будет присвоен статус национального. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В прошлом году моим указом фундаментальным учреждениям культуры страны был присвоен национальный и академический статус. Несомненно, данное решение расширит креативное поле творческих коллективов и позволит им укрепиться в профессиональном плане. Работа в этом направлении продолжится и в этом году. Статус национального получат три важнейших музея страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев во время поздравления работников сферы культуры и искусства с их профессиональным праздником.

    В этой связи Президент подчеркнул, что музей должен стать передовым учреждением, оказывающим большое влияние на модернизацию общественного сознания в соответствии с современными требованиями.

    — Поэтому молодое поколение должно глубоко знать нашу родную историю и традиции, учиться на них, — добавил Глава государства.

    Теги:
    Культура Президент Казахстан Музеи Токаев Касым-Жомарт День культуры История Казахстана
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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