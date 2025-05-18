Самые необычные музеи Казахстана

Дом-музей деревянной скульптуры Юрия Костанянца в Усть-Каменогорске

Фото: Дом-музей деревянной скульптуры Юрия Костанянца

В Усть-Каменогорске живет и работает человек, превративший собственное жилище в уникальное культурное пространство — Дом-музей деревянной скульптуры. Его создатель, Юрий Костанянц, называет это место не просто музеем, а настоящим «театром искусства», где гармонично сочетаются резьба по дереву, музыка и свет.

Юрий Костанянц — бывший пилот гражданской авиации. Увлечение резьбой появилось у него еще в годы учебы в летном училище, но по-настоящему посвятить себя искусству он смог только после выхода на пенсию. Переехав по распределению в Казахстан, Костанянц многие годы летал в Усть-Каменогорске. Несмотря на жизненные трудности, он никогда не оставлял свое хобби.

— Продаж тогда не было, было трудно, — вспоминает мастер. — Тогда и появилась идея создать свое место. Так понемногу и вырос музей.

Музей разросся и тематически. Сегодня он включает несколько масштабных проектов: «История Казахстана», «Чингизиды» (оба завершены на 90%), «История России» (на 30%), а также долгосрочный проект о Великой Отечественной войне, которому автор, по его словам, намерен посвятить оставшуюся жизнь. Кроме того, планируются проекты «Мир животных» и «Адам и Ева».

Внутреннее пространство музея поражает масштабами. Центральный зал — 200 квадратных метров, еще один — 260 квадратов. Благодаря теплому подвалу, планируется расширение на третий уровень. Мастер признается: все создается на его личные средства, без выходных и с единственной поддержкой трех друзей-помощников.

— Если правильно расставлять экспонаты, нужно 12 двухэтажных зданий. У меня экспонаты стоят вплотную, в несколько уровней. К примеру, мой зал должен вмещать 12 экспонатов, а у меня на первом этаже 100, на втором — 70. Экспонаты везде: в кухне, спальне, есть еще три склада, — поделился мастер.

Некоторые работы достигают высоты 2,5 метра — например, скульптуры Чингисхана, Тамерлана и Абылайхана.

Среди достижений победа в 1990 году на всесоюзной выставке в Ленинграде, участие в 850-летии Москвы, персональная выставка в Париже в 2014 году.

Сегодня музей открыт для всех. Частыми гостями становятся и школьники — как поодиночке, так и целыми классами.

Музей игрушек в Костанае

В самом сердце Костаная расположился уникальный уголок, где всегда царит атмосфера ностальгии и детства — Музей игрушек. Это первый и пока единственный музей подобного профиля в Казахстане. Он начал работать 1 мая 2008 года вместе с открытием Казахско-французского культурного и торгового центра.

Фото: музей игрушек Костаная

Фото: музей игрушек Костаная

История музея началась благодаря одному таинственному путешественнику, который пожелал остаться инкогнито. Именно он стал основателем коллекции, которая с тех пор непрерывно пополняется. Администратор музея Виктория Перехрестова рассказывает, что сегодня в музее насчитывается до трех тысяч экспонатов — от древнейших кукол, созданных еще до нашей эры, до современных Барби.

Фото: музей игрушек Костаная

Фото: музей игрушек Костаная

В коллекции можно найти игрушки из самых разных материалов: фарфор, дерево, металл, глина. Многие экспонаты выполнены вручную, что придает им особую ценность. Есть игрушки, сделанные костанайскими детьми, а также подаренные музею из других стран.

Фото: музей игрушек Костаная

— Каждая игрушка в нашем музее по-своему уникальна, у каждой — своя история и своя душа, — отметила Виктория Перехрестова.

Фото: музей игрушек Костаная

Фото: музей игрушек Костаная

Музей пользуется популярностью как у жителей города, так и у туристов. Посетители приходят семьями, делают фотографии, любуются экспонатами, делятся воспоминаниями. Нередко сюда заглядывают гости из других стран, оставляя теплые отзывы на испанском, немецком, французском, английском и других языках в книге пожеланий.

Фото: музей игрушек Костаная

Особенно активны школьники — они посещают музей классами, пишут сочинения об интересных игрушках, делают проекты.

Фото: музей игрушек Костаная

Генеральный директор музея — Андрей Корылин. Несмотря на уникальность коллекции, вход в музей свободный и бесплатный. Здесь не проводят выставки в привычном понимании — каждый день двери открыты для всех, кто хочет прикоснуться к магии детства и узнать больше о культуре через игрушки.

Дом-музей Шафера в Павлодаре

«Дом Шафера» в Павлодаре — единственный в Казахстане музей грампластинок. Он основан на базе частной коллекции известного ученого, филолога, преподавателя русского языка и литературы Наума Григорьевича Шафера.

Фото: дом-музей Шафера

Наум Шафер родился в Кишиневе. Незадолго до начала Великой Отечественной войны в числе других еврейских семей он был депортирован в Казахстан. С тех пор, как сам он не раз отмечал, Казахстан стал его настоящей родиной.

— В возрасте десяти лет Шафер пытался взять с собой в ссылку патефон и 33 пластинки — свадебный подарок его родителям. Патефон забрать не позволили, а пластинки он сохранил. Именно с них началась его многолетняя страсть — коллекционирование грампластинок. Он не тратил деньги на дорогие вещи, предпочитая пополнять свою коллекцию редкими музыкальными записями, — поделилась руководитель дома-музея Шафера Магзия Абенова.

Фото: дом-музей Шафера

К началу 2000-х коллекция Шафера уже не помещалась в его квартире. Тогда акиматом Павлодара было принято решение открыть музей, основанный на его частном собрании.

— Он всегда говорил, что после смерти все завещает павлодарцам. И сдержал свое обещание. По завещанию все звуконосители, а их у нас 23443, хранятся в фондах музея. Среди них есть патефонные пластинки начала 20-го столетия, пластинки разных размеров от 15 до 32 см в диаметре. Кроме пластинок, он оставил также литературу, имеющую отношение к самой коллекции, и личную библиотеку, — отметила Магзия Абенова.

Музей располагается в квартире, соседствующей с той, где жил сам Шафер.

— После смерти Шафера проживающая в Израиле дочь маэстро отказалась от своей части квартиры в пользу матери. Сейчас она и проживает в этой квартире. На сегодня они уже составили завещание, что в будущем эту трехкомнатную квартиру также оставят музею, — добавила собеседница.

Фото: дом-музей Шафера

Сегодня Дом Шафера — государственный музей, часть его фонда официально включена в реестр объектов национально-культурного достояния Казахстана. В музее продолжают жить традиции, заложенные при жизни основателя. Каждую пятницу здесь проходят литературно-музыкальные вечера, куда приходят люди разных возрастов — от студентов до пенсионеров. А для школьников из отдаленных сел действует программа «Музей на колесах», благодаря которой сотрудники музея выезжают в регионы и знакомят детей с музыкальной культурой прошлого.

Музей под открытым небом «Ботай-Бурабай»

Фото: Kazinform

У подножия горы Жеке батыр на курорте Бурабай расположен еще один уникальный музей под открытым небом — «Ботай-Бурабай», посвященный древней ботайской культуре. Музей представляет собой реконструкцию семи жилищ эпохи позднего неолита, соединенных подземными переходами. В каждом из них воссозданы сцены повседневной жизни: обряды, древние ремесла, приготовление кумыса, оружие и предметы быта. Экспозиция дополнена восковыми фигурами вождя, шамана, ремесленника. Особое внимание привлекает жилище шамана — темное, звукоизолированное пространство, где, по мнению посетителей, ощущается особая энергетика.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Центральный экспонат — череп с двумя древними хирургическими отверстиями, свидетельствующий о сложных ритуальных практиках. Ученые считают, что это останки жреца или шамана. После смерти на его лицо нанесли глиняную маску, а самого захоронили у входа в жилище — как хранителя дома.

Фото: Kazinform

Проект музея реализован под руководством известного археолога Виктора Зайберта — первооткрывателя ботайской культуры. Именно он доказал, что около 6 тысяч лет назад ботайцы первыми в мире одомашнили лошадь, что стало одним из важнейших открытий в археологии XX века.

Музей «Ботай-Бурабай» — это возможность буквально прикоснуться к доисторическому прошлому Казахстана и ощутить, как жили наши далекие предки.

Будущий музей ковров в Шымкенте

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Не менее интересной идеей создания первого в Казахстане музея ковров поделилась исследователь-коллекционер из Шымкента Дана Бектаева. Впрочем, уже сегодня весь ее двор и дом напоминают «ковровую галерею». Ковры окутывают бетонные заборы и двери. Их узоры словно оживают, рассказывая историю от древних времен до современности.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

А все началось еще с детства, когда пятилетняя Дана смотрела за окрашиванием нити и ковроткачеством пробабушки и женщин в ауле. Навсегда запомнила, как впервые ей разрешили провести по краю нить.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

С тех пор любовь к коврам и страсть к коллекционированию только росли. Поняв важность сохранения национального культурного наследия, Дана решила посвятить жизнь собиранию казахстанских ковров, некоторые из которых датируются XVIII веком и считаются настоящими жемчужинами коллекции.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Для осуществления своей мечты коллекционер пошла на большие жертвы — продала квартиры и взяла кредиты. Сейчас в ее собрании более тысячи ковров, включая редкий азербайджанский «борчалы», который относится к казахской группе. В 2015 году, вернувшись в родной Шымкент после долгих лет жизни за границей, Дана преобразила свой детский двор: серые бетонные стены превратились в холст для изображений ковровых узоров.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

— Я уверена, что такой коллекции нет ни у кого в Казахстане, — говорит Дана. — Это не просто личная коллекция, а общенациональное достояние, которое заслуживает отдельного музея.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Дана Бектаева не сомневается, что в скором времени Казахстан получит первый специализированный музей, где будет представлен уникальный мир коврового искусства.

Куда сходить на «Ночь в музее» в рамках Международного дня музеев в Казахстане — читайте в материале Kazinform.