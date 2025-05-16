Куда сходить на «Ночь в музее» в Казахстане

Национальный музей РК в этот день проведет обзорные экскурсии, квест-урок и мастер-классы. Гости перенесутся в эпоху древности, где перед ними оживут образы Золотого человека и других экспонатов, создавая захватывающую историческую атмосферу.

Фото: primeminister.kz

— Концертная программа включает в себя выступление духового и симфонического оркестров Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, а также уникального музыкального коллектива «Joshy Qazaq Ethno Group». Мероприятие продолжат ярмарка ремесленников, мастер-классы по реставрации предметов, квест «Ожившие экспонаты», а завершением вечера станет этно-DJ-сет «Мелодии степи», в котором древние казахские мотивы органично переплетутся с современными ритмами, — говорится в сообщении Минкультуры.

Центральный государственный музей РК организует выставки и мероприятия, посвященные 190-летию Шокана Уалиханова, 100-летию Нургисы Тлендиева, творческому наследию музыковедов Ахмета и Газизы Жубановых.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В этот день состоится «Музейный парад» с участием мемориальных музеев героев Великой Отечественной войны — Маншук Маметовой и Боран Нысанбаевой. Самая яркая экспозиция вечера — «Жемчужина фондов», в которую войдут редкие и уникальные экспонаты из музейного фонда, ранее не представленные посетителям.

Программу вечера дополнит концерт классической музыки на редких инструментах из фондов Государственной коллекции уникальных смычковых музыкальных инструментов. Также запланированы мастер-классы по реставрации, научные интерактивы, музейные квесты, игры и викторины для детей и подростков, сообщили в ведомстве.

Государственный музей им. А. Кастеева для своих посетителей в этот день приготовит театрализованные музыкальные и танцевальные представления, перформансы, авторские экскурсии, лекции и другие приятные сюрпризы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Коллектив музея представит выставку «Живое наследие: искусство в диалоге времени» и презентацию каталога «Декоративно-прикладное искусство Казахстана». Для детей и подростков будет организована познавательная и интерактивная квест-игра «Агент искусства: тайное послание в королевстве образов».

В этом году мероприятие пройдет в рамках 90-летнего юбилея художественного музея. В программе также экскурсия-беседа в свободном формате с участием известных отечественных искусствоведов и заслуженных деятелей искусства.

Завершением праздника станет концерт, где прозвучит классическая музыка, будут представлены хореографические и театральные номера, а также яркие перформансы.

Также в рамках акции «Ночь в музее — 2025» тематические мероприятия пройдут в музеях-заповедниках Казахстана.

В этот день вход во все музеи страны для посетителей будет бесплатным.