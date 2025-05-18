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    10:28, 18 Май 2025 | GMT +5

    В сердце Европы впервые состоялся айтыс акынов Казахстана и Кыргызстана

    Творческое состязание братских народов 17 мая прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Айтыс
    Фото Константин Шелков

    Айтыс — импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии у казахов и кыргызов. Айтыс аккомпанируется кыргызским национальным музыкальным инструментом комузом, а у нашего народа домброй.

    Дружеская встреча приурочена к 10-летию включения уникального искусства, общего для двух народов, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2015 году.

    Мероприятие проходило на казахском и кыргызском языках. Поддержку мероприятию оказали: общественный фонд «Айтыш Франс», политическая партия «Аманат», Международного союз айтыса и жыршы-термеши, Постоянные представительства Республики Казахстан и Кыргызстана при ЮНЕСКО.

    В 2024 году в Казахстане впервые состоялся Республиканский айтыс молодых акынов среди школьников «Қола домбыра - 2024», в котором приняли участие 22 молодых поэта в возрасте от 12 до 18 лет из 20 регионов страны.

    Ранее Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа.

    Теги:
    Культура Казахстан Франция ЮНЕСКО Европа Кыргызстан
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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