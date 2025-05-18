В сердце Европы впервые состоялся айтыс акынов Казахстана и Кыргызстана

Айтыс — импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии у казахов и кыргызов. Айтыс аккомпанируется кыргызским национальным музыкальным инструментом комузом, а у нашего народа домброй.

Дружеская встреча приурочена к 10-летию включения уникального искусства, общего для двух народов, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2015 году.

Мероприятие проходило на казахском и кыргызском языках. Поддержку мероприятию оказали: общественный фонд «Айтыш Франс», политическая партия «Аманат», Международного союз айтыса и жыршы-термеши, Постоянные представительства Республики Казахстан и Кыргызстана при ЮНЕСКО.

В 2024 году в Казахстане впервые состоялся Республиканский айтыс молодых акынов среди школьников «Қола домбыра - 2024», в котором приняли участие 22 молодых поэта в возрасте от 12 до 18 лет из 20 регионов страны.

Ранее Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа.