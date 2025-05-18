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    07:26, 18 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа

    Сегодня в 17-м округе французской столицы в рамках международного гастрономического фестиваля состоялась презентация стенда Республики Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа
    Кадр из видео

    В субботу площадь Порт-Майо 17 округа г.Париж превратилась в настоящий перекресток культур и вкусов в рамках первого фестиваля «Maillot à Table!».

    Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа
    Кадр из видео

    Изысканное праздничное мероприятие, открытое для всех, было организовано мэрией 17-го округа, чтобы познакомить парижан и многочисленных туристов столицы Франции с кулинарными богатствами всего мира.

    Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа
    Кадр из видео

    В фестивале приняли участие 4 континента и более 15 стран, в том числе Казахстан, которые представили около 30 дегустационных стендов.

    Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа
    Кадр из видео
    Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа
    Кадр из видео

    Посольство Казахстана во Франции соорудило отдельную юрту и развернуло отдельный стенд с блюдами национальной казахской кухни.

    казахская кухня
    Кадр из видео

    Выставку посетил мэр 17 округа Жоффруа Болар, который также посетил казахстанский сектор. Он тепло приветствовал Посла РК во Франции Гульсару Арыстанкулову, в сопровождении которой попробовал блюда казахской кухни, познакомился с убранством казахской юрты.

    Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа
    Кадр из видео

    Казахстанский стенд и юрта вызвали широкий интерес местной публики. Кроме того, казахстанцы организовали на площади г.Париж импровизированные выступления отечественных домбристов из местного культурного центра «Абай». Жители французской столицы получили хорошую возможность познакомиться с кухней и культурой Казахстана.

    В ноябре 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Францию с государственным визитом.

    Теги:
    Франция Казахская кухня Национальные традиции
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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