Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа
Сегодня в 17-м округе французской столицы в рамках международного гастрономического фестиваля состоялась презентация стенда Республики Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В субботу площадь Порт-Майо 17 округа г.Париж превратилась в настоящий перекресток культур и вкусов в рамках первого фестиваля «Maillot à Table!».
Изысканное праздничное мероприятие, открытое для всех, было организовано мэрией 17-го округа, чтобы познакомить парижан и многочисленных туристов столицы Франции с кулинарными богатствами всего мира.
В фестивале приняли участие 4 континента и более 15 стран, в том числе Казахстан, которые представили около 30 дегустационных стендов.
Посольство Казахстана во Франции соорудило отдельную юрту и развернуло отдельный стенд с блюдами национальной казахской кухни.
Выставку посетил мэр 17 округа Жоффруа Болар, который также посетил казахстанский сектор. Он тепло приветствовал Посла РК во Франции Гульсару Арыстанкулову, в сопровождении которой попробовал блюда казахской кухни, познакомился с убранством казахской юрты.
Казахстанский стенд и юрта вызвали широкий интерес местной публики. Кроме того, казахстанцы организовали на площади г.Париж импровизированные выступления отечественных домбристов из местного культурного центра «Абай». Жители французской столицы получили хорошую возможность познакомиться с кухней и культурой Казахстана.
В ноябре 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Францию с государственным визитом.