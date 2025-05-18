Казахстан принял участие в международном гастрономичеком фестивале в центре Парижа

В субботу площадь Порт-Майо 17 округа г.Париж превратилась в настоящий перекресток культур и вкусов в рамках первого фестиваля «Maillot à Table!».

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Изысканное праздничное мероприятие, открытое для всех, было организовано мэрией 17-го округа, чтобы познакомить парижан и многочисленных туристов столицы Франции с кулинарными богатствами всего мира.

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В фестивале приняли участие 4 континента и более 15 стран, в том числе Казахстан, которые представили около 30 дегустационных стендов.

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Посольство Казахстана во Франции соорудило отдельную юрту и развернуло отдельный стенд с блюдами национальной казахской кухни.

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Выставку посетил мэр 17 округа Жоффруа Болар, который также посетил казахстанский сектор. Он тепло приветствовал Посла РК во Франции Гульсару Арыстанкулову, в сопровождении которой попробовал блюда казахской кухни, познакомился с убранством казахской юрты.

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Казахстанский стенд и юрта вызвали широкий интерес местной публики. Кроме того, казахстанцы организовали на площади г.Париж импровизированные выступления отечественных домбристов из местного культурного центра «Абай». Жители французской столицы получили хорошую возможность познакомиться с кухней и культурой Казахстана.

В ноябре 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Францию с государственным визитом.