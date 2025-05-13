«Памятник коррупции» — за что преследуют Талгата Ардана

Компания «Астана LRT» была создана в апреле 2011 года при столичном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Она занималась созданием новой транспортной системы столицы, включающей легкорельсовый транспорт (LRT), интеллектуальную транспортную систему (ITS) и внедрение инновационных решений в сфере городской мобильности.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В том же году в столице началась реализация проекта легкорельсового транспорта. Тогда пост акима Астаны занимал Имангали Тасмагамбетов. Впоследствии проектом занимались также Адильбек Джаксыбеков и Асет Исекешев. Несмотря на усилия руководителей города, довести его до завершения так и не удалось. Впоследствии этот долгострой даже получил прозвище "памятник коррупции" в соцсетях.

Талгат Ардан возглавил ТОО «Астана LRT» в 2014 году и занимал пост председателя правления до июля 2017 года. Его отставка последовала после публичной критики со стороны акима столицы Асета Исекешева из-за проблем с организацией парковочных мест на железнодорожном вокзале.

После смены руководства компании по инициативе нового председателя правления Бекмырзы Игенбердинова были организованы внутренние проверки с привлечением правоохранительных органов. В результате аудита вскрылись факты хищений. В начале 2018 года департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции возбудил уголовное дело и приступил к расследованию.

18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг строительства LRT. А 15 июля Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В июле 2019 года стало известно, что бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск.

Спустя несколько дней в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции сообщили, что в отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство легкорельсового транспорта в столице.

В октябре того же года руководитель второго департамента Антикоррупционной службы Сергей Перов озвучил новые детали расследования. По его словам, сумма причинённого ущерба составила более 1 миллиарда тенге. Подозреваемыми по делу признаны шесть человек, среди которых четверо сотрудников акимата.

Кроме того, в рамках расследования были выявлены лжепредприятия, через которые подрядные организации проекта ЛРТ выводили бюджетные средства.



Преступная схема

В декабре 2019 года сообщалось, что завершается расследование уголовного дела вокруг проекта легкорельсового транспорта в столице. Следствием установлено, что должностные лица столичного акимата и компании «Астана LRT» похитили миллиарды тенге.

Как сообщил Сергей Перов, преступную схему организовали бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан при содействии ряда казахстанских и зарубежных компаний. Они совместно с бывшими руководителями управлений акимата похитили свыше 24 млрд тенге, часть из которых ушла на фиктивные контракты, завышенные сметы и обналичивание средств через лжепредприятия.

Фото: Kazinform

Ущерб государству составил более 5 млрд тенге. По делу привлекаются 5 должностных лиц акимата и 6 руководителей подрядных организаций, из которых пятеро арестованы, трое объявлены в международный розыск. Трое фигурантов признали вину и избежали ареста.

В 2021 году в Антикоррупционной службе сообщили, что располагают предположительной информацией о местонахождении бывшего главы «Астана LRT» Талгата Ардана. Розыск Ардана и экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова продолжался при содействии Интерпола.

В это же время дело по проекту LRT рассматривалось в суде. На скамье подсудимых оказались семь человек, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство легкорельсового транспорта в столице.

В суде апелляционной инстанции по делу о хищениях при строительстве LRT выступил адвокат Айжан Акбаевой — бывшей возлюбленной экс-главы ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана. Айжан Акбаева в ходе досудебного расследования и судебного процесса признала, что оказывала пособничество в хищениях бюджетных средств и передавала «откаты». Впоследствии Антикоррупционная служба освободила её от уголовного преследования после выплаты 15 миллионов тенге в республиканский бюджет. По оценке следствия, этой суммы оказалось достаточно для частичной компенсации причинённого ущерба.

Между тем, общая сумма ущерба по делу превышает 5,8 миллиарда тенге.

В мае 2021 года по делу об LRT был вынесен приговор в отношении семи человек. А в мае 2023 года суд признал виновными экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова и председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана и приговорил к лишению свободы заочно.

Фото: primeminster.kz

11 ноября 2024 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил новый приговор в отношении Талгата Ардана, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (статья 361 часть 4 пункт 3 УК).

Суд признал его виновным и осудил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. В связи с частичным сложением наказания, назначенного по приговору от 3 мая 2023 года, итоговое наказание составило 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, с Ардана в пользу ТОО «City transportation systems» взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.

13 мая 2025 года Талгат Ардан, находившийся в международном розыске, задержан в турецком городе Анталья.

Недавно сообщалось, что один из фигурантов дела по «Astana LRT» находится в одной из западных стран.

В апреле этого года стало известно, что активы LRT на 920 млн тенге передали государству.

Строительство скандально известного проекта ЛРТ в Астане продолжается, несмотря на множество проблем. Уже закончены основные работы на первых шести вагонах. Также завершено 25% работ по укладке верхнего строения пути.

Фото: Kazinform

В сентябре планируется начать тестовую эксплуатацию LRT.