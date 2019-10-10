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Как выводились деньги из «Астана ЛРТ», рассказали в Антикоррупционной службе

10 Октября 2019 13:07
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Как выводились деньги из «Астана ЛРТ», рассказали в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По делу ТОО «Астана LRT» проходят ряд лжепредприятий. Об этом заявил на брифинге руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сейчас ограничивать никого не будем, это вопросы следствия. Это был ряд лжепредприятий с которыми имели взаимоотношения подрядные организации ЛРТ. Конкретные цифры имеют отношение к тайне следствия, при необходимости мы все сообщим», - сказал Сергей Перов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также уточнил, что через эти лжепредприятия и выводились деньги. Сергей Перов рассказал и о розыске бывшего руководителя предприятия.

«Розыск его осуществляется - как по международной лини, так и по линии межгосударственного розыска. Следствие производится по факту хищения. Он признан подозреваемым», - пояснил Сергей Перов.

Отметим, экс-руководитель ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан был объявлен в розыск по подозрению в крупных хищениях.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
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Автор:

Серик Сабеков

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