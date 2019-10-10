Как выводились деньги из «Астана ЛРТ», рассказали в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По делу ТОО «Астана LRT» проходят ряд лжепредприятий. Об этом заявил на брифинге руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас ограничивать никого не будем, это вопросы следствия. Это был ряд лжепредприятий с которыми имели взаимоотношения подрядные организации ЛРТ. Конкретные цифры имеют отношение к тайне следствия, при необходимости мы все сообщим», - сказал Сергей Перов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также уточнил, что через эти лжепредприятия и выводились деньги. Сергей Перов рассказал и о розыске бывшего руководителя предприятия.

«Розыск его осуществляется - как по международной лини, так и по линии межгосударственного розыска. Следствие производится по факту хищения. Он признан подозреваемым», - пояснил Сергей Перов.

Отметим, экс-руководитель ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан был объявлен в розыск по подозрению в крупных хищениях.