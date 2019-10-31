Дело ЛРТ: четверо экс-сотрудников акимата Нур-Султана являются подозреваемыми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов рассказал новые подробности в расследовании дела о строительстве ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследование продолжается, подходит к завершению ряд экспертиз, сумма ущерба выросла в разы и составляет уже более 1 млрд тенге. На сегодняшний день по делу признано подозреваемыми 6 человек, в том числе и четверо должностных лиц акимата. По результатам расследования мы проведем брифинг и доведем до общественности результаты», - сказал Сергей Перов в кулуарах КазГЮУ в ходе коллегии Антикоррупционной службы.

По его словам, сотрудники акимата, являющиеся подозреваемыми в этом деле, уже не работают в ведомстве.

«Экспертизы проводятся судебно-экономические и судебно-строительные. Мы проверяем объемы выполненных работ по строительству, соответственно, подсчитываем сумму ущерба экономическими экспертизами. К расследованию привлечены частные компании, которые занимаются такими делами, эксперты Национального банка. Проводится проверка. Расследование проводится по хищению средств, по результатам будет присвоена окончательная квалификация деянию», - отметил спикер.

Он также озвучил сроки окончания расследования.

«В течение месяца мы планируем завершить все экспертизы и выходить на предъявление квалификации», - заключил С. Перов.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT». «Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних, но это было запланированное бегство – понятно, не замечая других, в частности, руководителей акимата, которые когда-то ведь принимали решение, их подписи наверняка есть», - сказал Глава государства на расширенном совещании по благоустройству столицы.