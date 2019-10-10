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Следствие не будет мешать строительству  «Астана LRT»

10 Октября 2019 12:52
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Следствие не будет мешать строительству  «Астана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следствие не будет влиять на деятельность «Астана LRT». Об этом заявил на брифинге руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следствие не будет влиять на деятельность ЛРТ, на строительство. Тем более мы заканчиваем контрольный обмен строительных объектов», - сказал Сергей Перов.

Он также уточнил, что расследование проводится по обращению руководства ЛРТ.

«В ходе проверки были выявлены факты хищения, поэтому расследование продолжается. По поручению Главы государства, дело взято на особый контроль. Расследование идет с прошлого года, первоначально дело было возбуждено в январе 2018 года», - пояснил Сергей Перов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
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Серик Сабеков

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