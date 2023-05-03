Суд по делу «Aстана LRT»: Обвиняемым вынесли приговор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Суд признал виновными экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова и председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана и приговорил к лишению свободы заочно. Оба обвиняемых, по данным суда, находятся за пределами Казахстана и уклоняются от явки в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Султанбекова Каната признать виновным в совершенном преступлении по части 3 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомства, в государственных организациях и организациях в уставном капитале которого доля государства составляет более 50 процентов», - зачитала приговор судья Виктория Семенова.

Также ему запрещено работать в национальных управляющих холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство. Отбывать наказание, по решению суда, он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Начало срока будет считаться с даты фактического задержания Каната Султанбекова и водворения его под стражу.

Вместе с тем подсудимый признан невиновным в совершении преступления по части 3 статьи 235 УК РК в редакции 97 года и оправдан за недоказанностью в совершении преступления.

«Ардана Талгата признать виновным в совершенном преступлении по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, в государственных организациях и организациях в уставном капитале которого доля государства составляет более 50 процентов. В том числе, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, компаниях, национальных институтах развития акционером которых является государство», - продолжила судья.

Отбывать наказание подсудимый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мера пресечения виде заключени под стражей суд оставил без рассмотрения. Начало строка – с даты фактического задержания Ардана и водворение его под стражу.

Ардан Талгат оправдан в совершении преступления по части 3 статьи 262 УК РК за недоказанностью.

По уголовному делу в мае 2021 года был вынесен приговор в отношении семи человек. Осенью суд отменил решение и вернул дело на дорасследование в прокуратуру.

В конце 2019 года заявлялось, что должностные лица акимата города Нур-Султана и компании «Астана LRT» похитили миллиарды тенге. Пятеро подсудимых находятся в СИЗО с 2019 года. Еще двое обвиняемых - под домашним арестом и подпиской о невыезде. Бывший замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава «Aстана LRT» Талгат Ардан до сих пор находятся в розыске.