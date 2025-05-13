Участок возле ТРЦ «Керуен», проданный за 175 млн тенге, акимат хочет выкупить за 1 млрд — депутат

Руководитель управления жилья и жилищной инспекции Астаны Ануар Саипов представил проект приобретения 9 объектов общей площадью 3 гектара на сумму 2,14 миллиарда тенге.

Депутат Аскар Смагулов выступил с критическими замечаниями по этому вопросу.

— Вы строите сквер на участке, находящемся в чьей-то собственности, еще не выкупленном. Это раз. Во-вторых, участок в 2022 году был возвращен в собственность государства, как неиспользуемый. В 2023 мы продали его через аукцион. Если через 4 месяца мы его забираем назад, зачем нужно было продавать на аукционе? На аукционе продали за 176 миллионов тенге, теперь покупаем за 1,08 миллиарда тенге? Где логика? — задался вопросом А. Смагулов.

Депутат заявил, что направит письмо в прокуратуру, чтобы проверить законность аукциона. По его мнению, здесь произошло использование инсайдерской информации.

Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов дал разъяснение.

— Нет, в этот момент еще окончательного решения не было в момент аукциона. У нас здесь возникал риск такой. Собственник приобрел на аукционе в Министерстве сельского хозяйства земельный участок, стал его собственником. Далее определенная угроза была, что этот человек обратится в судебные инстанции или в другие органы и вознамерится например построить там ночной клуб или какое-то другое заведение. Здесь, конечно, с учетом мнения жителей, мы же постоянно с населением встречаемся, и, конечно, люди всегда ратовали за то, чтобы на этом участке возле Керуена появился бы сквер, но никак не многоэтажное жилье или какой-то другой объект. Поэтому в тот момент было принято решение об организации сквера, — сказал Н. Нуркенов.

Замакима признал, что ситуация выглядит не совсем понятно и дал поручение разобраться, отметив, что вопрос о данном земельном участке будет решаться только после того, будет дана правовая оценка результатам аукциона.

Ранее министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев рассказал о наличии «серых схем» на аукционах при продаже имущества должников, приведя в пример случай в Астане, когда имущество было реализовано всего за 7,5 млн тенге, что в 13 раз ниже рыночной стоимости.