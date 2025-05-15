Сделать День защиты детей государственным праздником предложил депутат в Казахстане

- Глава государства неоднократно обращал внимание на развитие молодого поколения казахстанцев. На сегодняшний день Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Внедрение государственного праздника – Дня защиты детей – может закрепить эти приоритеты в общественном сознании. Дети — стратегический ресурс и основа будущего страны. Создание условий для их безопасного, здорового и всестороннего развития должно быть ключевым приоритетом государственной политики. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение, - заявил К.Сейтжан в своем депутатском запросе.

Фракция НПК ожидает от внедрения подобной меры следующие социально-экономические эффекты:

- подчеркивание в государственной повестке приоритетной цели в части обеспечения безопасности и благополучия детей Казахстана;

- укрепление института семьи и семейных ценностей, в том числе благодаря предоставленной родителям возможности проводить больше времени с детьми;

- усиление общественного внимания к вопросам защиты прав детей, их благополучия и безопасности;

- подчеркивание роли как государства, так и взрослого населения в воспитании будущего поколения казахстанцев в частности и в выстраивании будущего всей страны в целом;

- усиление международного имиджа Казахстана как социально ориентированного государства.



