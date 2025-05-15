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    18:52, 14 Май 2025 | GMT +5

    Сделать День защиты детей государственным праздником предложил депутат в Казахстане

    Депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан предложил утвердить в Казахстане новый государственный праздник – День защиты детей, отмечаемый 1 июня каждого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дети
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    - Глава государства неоднократно обращал внимание на развитие молодого поколения казахстанцев. На сегодняшний день Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Внедрение государственного праздника – Дня защиты детей – может закрепить эти приоритеты в общественном сознании. Дети — стратегический ресурс и основа будущего страны. Создание условий для их безопасного, здорового и всестороннего развития должно быть ключевым приоритетом государственной политики. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение, - заявил К.Сейтжан в своем депутатском запросе.

    Фракция НПК ожидает от внедрения подобной меры следующие социально-экономические эффекты:

    - подчеркивание в государственной повестке приоритетной цели в части обеспечения безопасности и благополучия детей Казахстана;
    - укрепление института семьи и семейных ценностей, в том числе благодаря предоставленной родителям возможности проводить больше времени с детьми;
    - усиление общественного внимания к вопросам защиты прав детей, их благополучия и безопасности;
    - подчеркивание роли как государства, так и взрослого населения в воспитании будущего поколения казахстанцев в частности и в выстраивании будущего всей страны в целом;
    - усиление международного имиджа Казахстана как социально ориентированного государства.

    Теги:
    Праздник Дети Парламент Права человека Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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