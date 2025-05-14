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    17:21, 14 Май 2025 | GMT +5

    Мажилис принял закон по вопросам гражданской защиты

    Мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты», передает корреспондент агентства Kazinform.

    МЧС РК, ҚР ТЖМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщил депутат Аян Зейнуллин, основные нормы проекта закона направлены на:

    • усиление системы гражданской защиты путем повышения статуса сотрудников;
    • децентрализацию системы государственного материального резерва;
    • возобновление пожарного контроля;
    • обеспечение сейсмической безопасности;
    • определение порядка по информированию о маршрутах при путешествии по труднодоступной местности, связанных с повышенным риском для жизни.

    В ходе подготовки ко второму чтению нормы законопроекта были существенно переработаны депутатами. Также включены новые положения, инициированные депутатами, касающиеся:

    • обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара;
    • осуществления госконтроля в области предупреждения ЧС за деятельностью центральных и местных исполнительных органов на соответствие требованиям по предупреждению ЧС;
    • создания и определения порядка деятельности республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального или регионального масштабов;
    • сохранения трудовых гарантий за работниками, привлекаемым к участию в качестве добровольных пожарных в мероприятиях по предупреждению и тушению пожаров;
    • установления права на получение компенсационных выплат добровольным пожарным в случае получения травм, заболеваний, в размере не ниже минимальной заработной платы;
    • обеспечения инвестиционной привлекательности сектора производства электрической энергии за счет ежегодной индексации индивидуальных тарифов на услуги по поддержанию готовности электрической мощности в период строительства и модернизации (с учетом инфляции и валютных рисков);
    • исключения норм, предусматривающих приватизацию госимущества путем прямой адресной продажи;
    • установления механизма приватизации путем установления запрета на участие в аукционах и торгах аффилированных лиц;
    • совершенствования корпоративного управления акционерных обществ со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

    Кроме того, законом закрепляется право сотрудников органов гражданской защиты на получение жилищных выплат для нуждающихся сотрудников органов гражданской защиты, а также на приватизацию служебного жилья и подъемных пособий и компенсации расходов на переезд и проезд членов семьи при служебных перемещениях.

    Устанавливаются надбавки за службу в условиях ЧС, военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции в размере трехкратного денежного содержания с исчислением выслуги за один день три дня.

    Ранее Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении.

    Теги:
    ДЧС МЧС Законопроекты Мажилис Спасатели
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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