Мажилис принял закон по вопросам гражданской защиты
Мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил депутат Аян Зейнуллин, основные нормы проекта закона направлены на:
- усиление системы гражданской защиты путем повышения статуса сотрудников;
- децентрализацию системы государственного материального резерва;
- возобновление пожарного контроля;
- обеспечение сейсмической безопасности;
- определение порядка по информированию о маршрутах при путешествии по труднодоступной местности, связанных с повышенным риском для жизни.
В ходе подготовки ко второму чтению нормы законопроекта были существенно переработаны депутатами. Также включены новые положения, инициированные депутатами, касающиеся:
- обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара;
- осуществления госконтроля в области предупреждения ЧС за деятельностью центральных и местных исполнительных органов на соответствие требованиям по предупреждению ЧС;
- создания и определения порядка деятельности республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального или регионального масштабов;
- сохранения трудовых гарантий за работниками, привлекаемым к участию в качестве добровольных пожарных в мероприятиях по предупреждению и тушению пожаров;
- установления права на получение компенсационных выплат добровольным пожарным в случае получения травм, заболеваний, в размере не ниже минимальной заработной платы;
- обеспечения инвестиционной привлекательности сектора производства электрической энергии за счет ежегодной индексации индивидуальных тарифов на услуги по поддержанию готовности электрической мощности в период строительства и модернизации (с учетом инфляции и валютных рисков);
- исключения норм, предусматривающих приватизацию госимущества путем прямой адресной продажи;
- установления механизма приватизации путем установления запрета на участие в аукционах и торгах аффилированных лиц;
- совершенствования корпоративного управления акционерных обществ со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
Кроме того, законом закрепляется право сотрудников органов гражданской защиты на получение жилищных выплат для нуждающихся сотрудников органов гражданской защиты, а также на приватизацию служебного жилья и подъемных пособий и компенсации расходов на переезд и проезд членов семьи при служебных перемещениях.
Устанавливаются надбавки за службу в условиях ЧС, военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции в размере трехкратного денежного содержания с исчислением выслуги за один день три дня.
Ранее Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении.