Мажилис принял закон по вопросам гражданской защиты

Как сообщил депутат Аян Зейнуллин, основные нормы проекта закона направлены на:

усиление системы гражданской защиты путем повышения статуса сотрудников;

децентрализацию системы государственного материального резерва;

возобновление пожарного контроля;

обеспечение сейсмической безопасности;

определение порядка по информированию о маршрутах при путешествии по труднодоступной местности, связанных с повышенным риском для жизни.

В ходе подготовки ко второму чтению нормы законопроекта были существенно переработаны депутатами. Также включены новые положения, инициированные депутатами, касающиеся:

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара;

осуществления госконтроля в области предупреждения ЧС за деятельностью центральных и местных исполнительных органов на соответствие требованиям по предупреждению ЧС;

создания и определения порядка деятельности республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального или регионального масштабов;

сохранения трудовых гарантий за работниками, привлекаемым к участию в качестве добровольных пожарных в мероприятиях по предупреждению и тушению пожаров;

установления права на получение компенсационных выплат добровольным пожарным в случае получения травм, заболеваний, в размере не ниже минимальной заработной платы;

обеспечения инвестиционной привлекательности сектора производства электрической энергии за счет ежегодной индексации индивидуальных тарифов на услуги по поддержанию готовности электрической мощности в период строительства и модернизации (с учетом инфляции и валютных рисков);

исключения норм, предусматривающих приватизацию госимущества путем прямой адресной продажи;

установления механизма приватизации путем установления запрета на участие в аукционах и торгах аффилированных лиц;

совершенствования корпоративного управления акционерных обществ со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Кроме того, законом закрепляется право сотрудников органов гражданской защиты на получение жилищных выплат для нуждающихся сотрудников органов гражданской защиты, а также на приватизацию служебного жилья и подъемных пособий и компенсации расходов на переезд и проезд членов семьи при служебных перемещениях.

Устанавливаются надбавки за службу в условиях ЧС, военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции в размере трехкратного денежного содержания с исчислением выслуги за один день три дня.

Ранее Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении.