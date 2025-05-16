16:35, 16 Май 2025 | GMT +5
Один из лидеров сборной Казахстана по плаванию установил новый рекорд страны
Пловец Адильбек Мусин обновил рекорд Казахстана, передает агентство Kazinform.
Пловец обновил высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем.
На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по плаванию в Талдыкоргане Мусин показал 23,36 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Адильбеку — 23,40.
Отметим, что Адильбек Мусин на ЧРК завоевал «золото» на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.
Ранее казахстанский спортсмен стал бронзовым призером этапа Кубка мира по артистическому плаванию.