Один из лидеров сборной Казахстана по плаванию установил новый рекорд страны

Пловец обновил высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем.

На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по плаванию в Талдыкоргане Мусин показал 23,36 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Адильбеку — 23,40.

Отметим, что Адильбек Мусин на ЧРК завоевал «золото» на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.

Ранее казахстанский спортсмен стал бронзовым призером этапа Кубка мира по артистическому плаванию.