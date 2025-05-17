В акимате Астаны высказались о выкупе участка возле ТРЦ «Керуен»

Напомним, ранее на внеочередной сессии маслихата Астаны обсуждался вопрос о земельном участке вблизи ТРЦ «Керуен» на проспекте Достык.

Депутаты выразили возмущение в связи с тем, что территория, проданная в 2023 году на аукционе за 175 млн тенге, якобы будет выкупаться за значительно более высокую сумму — 1 млрд тенге. Один из депутатов заявил о намерении направить соответствующее обращение в прокуратуру для проверки законности аукциона.

В городском акимате сообщили, что в 2015 году участок был разделен на два, однако данные о владельцах не раскрываются.

— В связи с тем, что участки не были освоены, подведомственной организацией Министерства сельского хозяйства в судебные органы был подан иск об их изъятии, который в 2022 году решением суда был удовлетворен и передан на исполнение в органы юстиции. Далее ими же были проведены торги (аукционы) по их продаже без учета намерении акимата города Астаны о строительстве сквера… Не акимат проводил эти аукционы, другие органы. Поэтому мы не имеем к этому отношения, — заявили в акимате.

В 2023 году акиматом было принято решение о строительстве на этой территории сквера. В градостроительную документацию были внесены соответствующие изменения.

Также в связи с тем, что территория входит в границы изымаемого земельного участка для государственных нужд, акиматом города в 2024 году принято постановление об его изъятии.

— Процедура отчуждения будет осуществлена в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» и предусматривает выплату компенсации в размере рыночной стоимости имущества. Она будет определена оценщиком, при этом отмечаем, что ни о каком миллиарде речь не идет, — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что в бюджете города на текущий год средства на выкуп не заложены.

Ранее замакима Астаны Нурлан Нуркенов признал, что ситуация выглядит не совсем понятно и дал поручение разобраться, отметив, что вопрос о данном земельном участке будет решаться только после того, будет дана правовая оценка результатам аукциона.

Редакция обратилась за комментарием в Генеральную прокуратуру и Агентство РК по противодействию коррупции.