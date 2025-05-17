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    18:51, 16 Май 2025 | GMT +5

    В акимате Астаны высказались о выкупе участка возле ТРЦ «Керуен»

    В акимате Астаны заявили, что не планируют выкупать участок возле ТРЦ «Керуен» за 1 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    керуен, ТРЦ
    Фото: акимат Астаны

    Напомним, ранее на внеочередной сессии маслихата Астаны обсуждался вопрос о земельном участке вблизи ТРЦ «Керуен» на проспекте Достык.

    Депутаты выразили возмущение в связи с тем, что территория, проданная в 2023 году на аукционе за 175 млн тенге, якобы будет выкупаться за значительно более высокую сумму — 1 млрд тенге. Один из депутатов заявил о намерении направить соответствующее обращение в прокуратуру для проверки законности аукциона.

    В городском акимате сообщили, что в 2015 году участок был разделен на два, однако данные о владельцах не раскрываются.

    — В связи с тем, что участки не были освоены, подведомственной организацией Министерства сельского хозяйства в судебные органы был подан иск об их изъятии, который в 2022 году решением суда был удовлетворен и передан на исполнение в органы юстиции. Далее ими же были проведены торги (аукционы) по их продаже без учета намерении акимата города Астаны о строительстве сквера… Не акимат проводил эти аукционы, другие органы. Поэтому мы не имеем к этому отношения, — заявили в акимате.

    В 2023 году акиматом было принято решение о строительстве на этой территории сквера. В градостроительную документацию были внесены соответствующие изменения.

    Также в связи с тем, что территория входит в границы изымаемого земельного участка для государственных нужд, акиматом города в 2024 году принято постановление об его изъятии.

    — Процедура отчуждения будет осуществлена в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» и предусматривает выплату компенсации в размере рыночной стоимости имущества. Она будет определена оценщиком, при этом отмечаем, что ни о каком миллиарде речь не идет, — подчеркнули в ведомстве.

    Также отмечается, что в бюджете города на текущий год средства на выкуп не заложены.

    Ранее замакима Астаны Нурлан Нуркенов признал, что ситуация выглядит не совсем понятно и дал поручение разобраться, отметив, что вопрос о данном земельном участке будет решаться только после того, будет дана правовая оценка результатам аукциона.

    Редакция обратилась за комментарием в Генеральную прокуратуру и Агентство РК по противодействию коррупции.

    Теги:
    Земельный участок Астана Акимат
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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