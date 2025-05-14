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    13:57, 14 Май 2025 | GMT +5

    За системные проблемы в транспортной сфере Президент объявил выговор Марату Карабаеву

    Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности РК по вопросам развития транспортно-логистической отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства провел заседание Совета Безопасности
    Фото: Акорда

    Были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

    Глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

    Президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации «зеленых коридоров», а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества.

    Глава государства заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.

    Кроме того, в выступлении была поставлена задача увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.

    По итогам заседания за упущения в работе Президент объявил выговор министру Марату Карабаеву.

    Глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Министерство транспорта РК Транспорт Совбез РК Марат Карабаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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