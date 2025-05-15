Больше техники будет привлекаться к химобработкам против саранчи – Минсельхоз РК

- В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,1 миллиона гектаров, что меньше на 1 миллион гектаров по сравнению с прошлым годом, для борьбы с которыми из республиканского бюджета выделено 7,1 миллиарда тенге. К проведению обследовательских мероприятий будет привлечено порядка 4 625 человек. Это позволит в 2 раза увеличить количество обследователей к мониторинговым мероприятиям по сравнению с прошлым годом, – сказал вице-министр.

По его словам, для борьбы со стадными саранчовыми будет использовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники, 100 аэрозольных газогенераторов, 31 судно сверхлегкой авиации, 24 самолета, 49 БПЛА.

Для координации работы на местах во всех областях созданы оперативные штабы с акиматами областей, возглавляемые заместителями акимов областей.

Спикер сообщил, что в рамках совершенствования борьбы с особо опасными вредителями принимаются следующие комплексные мероприятия. Внесены изменения в НПА по норме выработки опрыскивающей техники. Эта мера позволит привлечь большее количество техники к проведению химических обработок. Принимаются меры по повышению доступности приобретения агродронов и опрыскивающей техники для сельхозтоваропроизводителей. Внесены изменения в Правила инвестиционного субсидирования, в рамках которых субъекты АПК имеют возможность получения возмещения 25 % от стоимости приобретенных агродронов и наземных опрыскивателей. Кроме того, за счет резерва Правительства закуплены 53 дрона, из них 7 для мониторинга и 46 для обработок, а также 68 автомашин для инспекторов.

С целью автоматизации и контроля бизнес-процессов мониторинга и обработки против саранчовых вредителей, совместно с АО НК «Гарыш Сапары» ведется работа по внедрению единой автоматизированной информационной системы FitoSpace. Также для оптимизации работ обследователей ведется разработка геоинформационной системы по обследованию площадей распространения саранчовых вредителей с использованием дронов и технологий искусственного интеллекта.

При проведении защитных мероприятий против саранчовых и других вредителей осуществляется сотрудничество с с соседними Узбекистаном, Россией, Китаем и Кыргызстаном.