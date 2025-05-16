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    13:05, 16 Май 2025 | GMT +5

    Казахстану передали оригинал сертификата о включении обряда беташар в список ЮНЕСКО

    Глава Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы вручил Государственному советнику Ерлану Карину оригинал сертификата о включении обряда беташар в список ЮНЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Казахстану передали оригинал сертификата о включении обряда беташар в список ЮНЕСКО
    Фото: Акорда

    В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, а также руководители комитетов и других сообществ ЮНЕСКО в Казахстане.

    Национальная комиссия приветствовала принятое в конце прошлого года решение ЮНЕСКО о включении казахского свадебного обряда беташар в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Глава Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич вручил Председателю Национальной комиссии Государственному советнику Ерлану Карину оригинал сертификата о включении обряда беташар в список ЮНЕСКО.

    На заседании была отмечена необходимость активизации работы по включению архивных и историко-документальных материалов Казахстана в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира». Так, впервые за 14 лет, в апреле 2025 года в этот реестр включена казахстанская рукопись «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов»).

    Участники заседания также рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям, включая празднование 100-летнего юбилея Нургисы Тлендиева в штаб-квартире ЮНЕСКО и 43-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

    Ранее Ерлан Карин сообщил, что в ЮНЕСКО подана заявка по включению в список Всемирного наследия подземных мечетей Мангистау.

    Теги:
    Культура Госсоветник РК Беташар ЮНЕСКО Ерлан Карин Национальные традиции
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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