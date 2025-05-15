В суде показали момент избиения Шерзата и его дяди

На очередном заседании продолжается допрос подсудимого Дархана Аскентая. В суде представили отрывок видеозаписи, снятой очевидцем на месте происшествия. На кадрах видно, как на земле сидит пострадавший, предположительно Шерзат, рядом с ним женщина. Спустя несколько минут к ним подходит Нурканат Гаипбаев. За кадром слышен голос, призывающий вызвать скорую помощь.

Фото: кадр из видео

Затем к пострадавшему приближается группа молодых людей, после чего начинается избиение — удары наносят руками и ногами.

В ответ на вопросы суда и адвоката подсудимый Дархан Аскентай пояснил детали зафиксированного на видео эпизода. Он отметил, что в этой драке не участвовал.

По его словам, в тот момент Шерзат и Нурканат находились на расстоянии 4–5 метров друг от друга.

— Я был в кепке. В это время, когда Нурбол (подсудимый) шел к Нурканату Гаипбаеву, я пошел следом за ним. Затем я удержал Нурбола, хотел остановить, и начал разнимать ребят. В этот момент Абзал Шынасыл (подсудимый) дважды ударил меня. Думаю, он перепутали меня с кем-то другим. До этого я их не знал и не видел, — рассказал Дархан Аскетай.

При этом он признался, что не может точно сказать, кто именно наносил удары Шерзату.

Кроме того, Дархан Аскентай заявил, что, по его наблюдению, во время потасовки Нурканат Гаипбаев дважды выстрелил из ружья.

Кроме того, Дархан Аскентай заявил, что, по его наблюдению, во время потасовки Нурканат Гаипбаев дважды выстрелил из ружья.

Ранее подсудимый Дархан Аскентай выступил в суде и изложил свою версию произошедшего. Он не признает свою вину.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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Ранее в суде свидетелями выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, полицейские, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

В суде выступили бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата.

Отец Шерзата Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках.

Также К. Нурымов озвучил свою версию событий трагической ночи. Он просил впредь не беспокоить его семью.

Было озвучено, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.